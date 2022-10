Wereldberoemde glasfabriek Duralex maanden dicht door torenhoge energierekening

Frankrijk hoort met de Verenigde Staten en China tot de landen met de meeste kerncentrales. Toch wordt Frankrijk volop getroffen door de energiecrisis.

Een gevolg daarvan is dat een van 's werelds beroemdste glaswerkproducenten, Duralex, de productie volledig stillegt voor de komende vijf maanden. De glasovens in de fabriek bij Orléans, in Midden-Frankrijk, worden per 1 november gedoofd. Personeel wordt met behoud van 95 procent van het salaris naar huis gestuurd.

"De energierekening voor gas en elektriciteit bedraagt inmiddels 46 procent van onze omzet. Dat is niet vol te houden", zegt topman José-Luis Llacuna. "In 2021 betaalden we 2,5 miljoen euro, dit jaar 13 miljoen euro."

Donkere wolk

Duralex is een begrip in de wereld. In de ruim zeventig jaar oude fabriek worden wereldberoemde glazen gemaakt en het overgrote deel wordt geëxporteerd naar 130 landen. Na moeilijke jaren steeg de omzet dit jaar weer flink, maar de energieprijzen zijn een grote donkere wolk geworden.

"We hadden geen andere keus dan de ovens stilleggen. Als we dat niet hadden gedaan, hadden we het licht in de fabriek definitief uit kunnen doen'', zegt Llacuna. "We gaan wel door met de verkoop, dankzij onze voorraden aan glaswerk. We denken genoeg te hebben om de komende maanden aan de vraag te kunnen voldoen."

De problemen van Duralex staan niet op zichzelf. "Er zijn iets meer dan 300 bedrijven die alarm hebben geslagen, die zeggen: ik red het niet", zei minister Roland Lescure (Industrie) eind september. Die ondernemingen zouden in de winter hun energierekening niet meer kunnen betalen.