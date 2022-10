Ajax komt diep in de problemen bij Volendam, maar overleeft ternauwernood

Maar na een ongelukkig moment van Brian Plat werd het toch 0-1. De jonge verdediger kreeg de bal op zijn hand en Tadic schoot de daaropvolgende penalty onberispelijk binnen. Voor Tadic was het pas zijn eerste doelpunt in het nieuwe seizoen.

Het duel in Volendam kwam langzaam op gang. Ajax leek aan de bal wel baat te hebben bij de aanwezigheid van Blind in het centrum, maar als hij de bal richting voorhoede paste, werd die snel verloren. Volendam kwam gemakkelijk door de openingsfase.

Aan de andere kant schoot Berghuis na een soepele aanval over rechts op de paal. Niet veel later werd een poging van de linkspoot van de lijn gekopt door Plat. Na rust speelde Berghuis sterk: hij trok het spel vanaf de rechterkant naar zich toe en gaf een aantal listige steekballetjes.

Na de goal meldde Ajax zich vaker voorin en werd het via Mohammed Kudus tot twee keer gevaarlijk. Maar tegelijkertijd lieten de Amsterdammers in de achterhoede steken vallen. Met een mooie omhaal was Gaetano Oristanio dicht bij een goal.

Het leek na die treffer van Brobbey gespeeld, maar een blunder van Pasveer bracht de spanning terug in de wedstrijd. De keeper van het Nederlands elftal dook akelig traag naar de grond na een schot van Lequincio Zeefuik en zag de bal onder hem door het doel in rollen.

Volendam kreeg na die goal de geest en kwam tot tweemaal toe erg dicht bij de aansluitingstreffer. Die kansen gingen er niet in, maar in de 86ste minuut was het toch raak. Oud-Ajacied Carel Eiting schoof de bal achter Pasveer, die er wederom niet best uit zag.

Nog geen drie minuten later leek Henk Veerman gelijk te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd om buitenspel. In de laatste minuten van het duel wankelde Ajax, maar uiteindelijk wist de ploeg van Schreuder te overleven. Dat was met meer geluk dan wijsheid, want net als tegen Napoli zakte Ajax zwaar door de ondergrens.

Invaller Davy Klaassen schoot zijn team in de blessuretijd nog naar 4-2, maar in Amsterdam is het chagrijn er waarschijnlijk alleen maar groter op geworden.