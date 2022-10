De dag in Suzuka waar Nyck de Vries al meer dan een decennium van droomt

Even voor 10.00 uur Japanse tijd betreedt Nyck de Vries de paddock van het circuit van Suzuka. Vanaf 2023 rijdt hij in de Formule 1 voor AlphaTauri. Een droom komt uit. - NOS

Ondertussen - het is 10.20 uur Japanse tijd - nuttigt de hoofdrolspeler een ontbijt en een kop koffie met teamgenoot Russell in het verblijf van Mercedes. Zo nu en dan werpt hij een blik naar buiten, waar toeschouwers proberen een glimp op te vangen van de etende coureur.

Mercedes? Ja, Mercedes. Want De Vries, gekleed in een zwart jasje van die renstal, is in Suzuka gewoon nog aanwezig als reservecoureur van het team waar ook Lewis Hamilton en George Russell voor rijden. "Nyck is nog niet helemaal van mij, maar gelukkig komt dat snel!", zegt de persvrouw van AlphaTauri lachend.

"Goedemorgen", zegt hij. Het is 09.55 uur lokale tijd, zeven uur later dan in Nederland. Een klein uur eerder maakte zijn nieuwe renstal wereldkundig dat De Vries per 2023 rijdt voor het zusterteam van Red Bull Racing. Hij gunt fans die aan komen rennen een selfie en een handtekening en loopt vervolgens rechtsaf richting de hospitality van Mercedes.

Dit F1-weekend in Suzuka is in veel opzichten bijzonder voor de Nederlandse autosport. Met de aanstaande intrede van De Vries zijn er volgend seizoen twee Nederlandse coureurs actief in de koningsklasse. Voor het eerst sinds 2006, toen Christijan Albers (Spyker) en Robert Doornbos (Red Bull) op het hoogste niveau actief waren.

Een oranje omlijsting van dit weekend, dat bovenal in het teken staat van de kans voor Max Verstappen om voor de tweede keer wereldkampioen te worden.

'Nieuws van de dag'

Maar in de paddock gaat het even niet om de mogelijke beslissing in het wereldkampioenschap. Want De Vries is niet de enige die een overgang maakt; hij neemt het stoeltje over van Pierre Gasly, van wie slechts enkele minuten eerder op de ochtend bekend werd gemaakt dat hij naar Alpine vertrekt. Beide transfers hingen al weken in de lucht.

"Belangrijk nieuws. Niet alleen vandaag, maar ook voor het volgende Formule 1-seizoen", zegt Felipe Massa, die vijftien seizoenen F1 op zijn naam heeft staan en tegen De Vries reed in Formule E. "Ik mag Nyck graag en vind dit heel nice voor hem. Ik heb zijn hele carrière gevolgd en hij is altijd al een goede coureur geweest. In Formule 1 krijg je misschien maar één kans. Hij kreeg die in Monza en deed dat echt fan-tas-tisch."