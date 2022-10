City heeft geen kind aan Southampton, Spurs revancheert zich

Nathan Aké kreeg van City-oefenmeester Josep Guardiola een basisplaats in de defensie. De Nederlander bewees zijn trainer een goede dienst met het behouden van de nul.

Tien minuten later zorgde Phil Foden voor de volgende treffer. De 22-jarige Engelsman werd uitstekend bediend door Kevin de Bruyne en stiftte bekeken binnen. Riyad Mahrez zette vlak na rust met een volley de 3-0 op het scorebord.

Southampton maakte geen enkel moment aanspraak op een resultaat. De enige vraag die rees in het Etihad Stadium: scoort Haaland nog? Antwoord: natuurlijk. Minuut 65. Cancelo met de voorzet en Haaland die uitstekend binnenschoot.

Met deze overwinning voeren de Citizens de druk op voor koploper Arsenal. Die ploeg neemt het morgen in het eigen Emirates Stadium op tegen Liverpool. Bij puntverlies is Manchester City de nieuwe lijstaanvoerder in de Premier League.

Spurs revancheert zich

Het waren treurige dagen voor Tottenham Hotspur. Vorige weekend werd verloren van stadsgenoot Arsenal. Deze week overleed conditietrainer Gian Piero Ventrone op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van acute leukemie.