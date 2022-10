Gasprijs drijft huishoudens en bedrijven naar propaangastanks

Het kostte hem 100.000 euro, maar ondernemer Jan Busser is twee grote propaangastanks rijker op het terrein van zijn recyclingbedrijf, een energie-intensieve onderneming in Son. "Ik kan eindelijk weer slapen", zegt hij. Dat daar een prijskaartje aan hangt, doet hem relatief weinig. "Het is veel minder dan mijn eerdere gasrekening." De afgelopen maanden stonden voor Busser en zijn ruim 300 werknemers in het teken van torenhoge energiekosten. "Ik stond met mijn rug tegen de muur", zegt hij. "3,5 miljoen euro per jaar betalen voor de gasrekening om mijn thermische installatie draaiende te houden, betekende dat ik binnen een paar weken de boel zou moeten opdoeken." Goedkoper In Nederland was propaangas lange tijd grofweg bekend van twee dingen: de gasflessen uit de campingwinkel en van huizen en bedrijven met een groot erf die niet konden worden aangesloten op het aardgasnetwerk, en dus een gastank plaatsten. Dat is direct ook een van de voorwaarden: je moet voldoende afstand kunnen bewaren en dus beschikken over veel grond.

Sinds een paar maanden stappen veel meer mensen over op propaangas, melden de Vereniging voor Vloeibaar Gas (VVG) en propaangasleveranciers. Het gaat juist om mensen met een gewone aansluiting. De reden: propaangas is momenteel vele malen goedkoper dan aardgas. Terwijl het voorheen juist duurder was. 'Goede tijden voor ons' "Voordat de gasprijs steeg, kregen wij nul aanvragen van mensen die wilden overstappen van aardgas op propaangas. Nu zijn dat er tientallen per week", zegt leverancier Johan Haarbosch van Benegas. Dat herkent branchevereniging VVG. "De oorlog in Oekraïne heeft de interesse in propaangas enorm versneld. Ja, voor ons zijn het absoluut goede tijden." Volgens Haarbosch is voor de kleinverbruiker propaangas nu ongeveer half zo duur als aardgas en voor de grootverbruiker is de prijs grofweg een derde van die van aardgas. Ook voor particulier Een gasopslagtank heeft Andy Kloppenburg uit Emst al besteld. Vanaf volgende maand wordt zijn huis verwarmd door propaan en niet meer door aardgas. Zijn verbruik is torenhoog, zegt hij. "Ik woon in een vrijstaand huis en de rekening is nu 1000 euro per maand, terwijl wij niks bijzonders doen." Hij zegt te zijn gaan zoeken naar een oplossing en kwam uit op propaangas. "Onder de 13.000 liter hoef je geen vergunning te hebben, en ik heb zat ruimte dus dat is voor mij allemaal geen probleem." Er zijn wel bepaalde regels voor het plaatsen van een propaantank. Zo moet hij minstens vijf meter van de grens van zijn terrein staan en mag hij ook niet naast een huis staan. In dichtbevolkte gebieden is propaan dus geen optie. "Maar ik kan hier wel aan voldoen", zegt Kloppenburg.

Over de prijs van propaangas De prijs van propaan is erg afhankelijk van de volumes, zegt René Peters van TNO. Dit gas, oftewel lpg, wordt voor een groot deel geproduceerd uit de raffinage van olie. "De prijsvorming staat los van alleen de gasprijs en is ook meer gekoppeld aan de olieprijs. Die is veel minder gestegen dan de gasprijs. Daardoor kunnen butaan, propaan en lpg goedkoper zijn dan aardgas." "Normaal gesproken is het duurder omdat ze met flessen of tankwagens worden aangevoerd. Zeker flessengas op campings is normaal veel duurder, maar met de huidige gasprijzen soms toch aantrekkelijker."