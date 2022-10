Vanavond op tv: Explosie op de Krim-brug • Hoe Georgië naar Rusland kijkt • Steunbetuigingen aan Iraanse betogers op het Malieveld

We praten erover in de studio met oud-commandant Mart de Kruif .

Vanochtend vroeg vond er een hevige explosie plaats op de Krim-brug, die het vasteland van Rusland met de in 2014 geannexeerde Krim verbindt. De oorzaak van de ontploffing is nog niet duidelijk, maar dat het gevolgen zal hebben voor het verloop van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is zo goed als zeker. De brug heeft voor Rusland zowel een hoge symbolische als strategische waarde.

Hoe Georgië naar Rusland kijkt

In de serie "De Nieuwe Muur" reist Europacorrespondent Saskia Dekkers door een snel veranderend Europa. Dit keer is ze in Georgië. In 2008 trokken Russische tanks dat land binnen, waarbij honderden inwoners om het leven kwamen. Nog steeds houden de Russen een vijfde van het Georgische grondgebied bezet.

Hoe kijken Georgiërs naar de Russische agressie tegen Oekraïne? En zijn ze bang dat hun land weer binnengevallen zal worden?