Pijnlijke nederlaag Juventus, Dumfries belangrijk voor Internazionale

Een pijnlijke avond voor Juventus in de Serie A. De ploeg van Massimiliano Allegri verloor met 2-0 op bezoek bij AC Milan en staat nu op een teleurstellende achtste plek. Ook tegen AC Milan gaf het team uit Turijn niet thuis. In de eerste helft kreeg Milan met Rafael Leão de grootste kansen. Hij trof twee keer de paal. Vlak voor rust was het raak. Een Milanese corner belandde in de kluts bij Fikayo Tomori. Hij tikte binnen.

Milan-speler Brahim Díaz ziet zijn bal tegen de touwen gaan - ANP

Hetzelfde beeld in de tweede helft, waar binnen tien minuten opnieuw gescoord werd. Door geklungel op het middenveld bij Juventus, ging de razendsnelle Brahim Díaz er met de bal vandoor. Oog in oog met Juve-keeper Wojciech Szczęsny bleef de Spanjaard kalm. Er werd daarna niet meer gescoord in het weinig hoogstaande duel. Belangrijke driepunter voor Inter Eerder op de dag speelde Internazionale. De laatste twee competitiewedstrijden tegen Udinese en AS Roma werden allebei verloren. Afgelopen dinsdag kende het team wel een opsteker, toen FC Barcelona in de Champions League verslagen werd met 1-0. In Sassuolo was het niet veel soeps de eerste helft. Tot de 44ste minuut. Een corner van Hakan Calhanoglu werd verlengd door Denzel Dumfries en binnengetikt door Inter-spits Edin Džeko.

Dzeko viert een goal tegen Sassuolo samen met Martinez en Dumfries - AFP

Inzaghi koos voor oud-Ajacied André Onana onder de lat. Vlak voor rust kon de Kameroense doelman zich nog even onderscheiden met een redding. Tot vandaag stond Samir Handanovič in het doel tijdens competitiewedstrijden. De Sloveen werd de afgelopen tijd regelmatig bekritiseerd. Onana stond al in de basis bij alle Champions League-wedstrijden. Stefan de Vrij zat, zoals wel vaker dit seizoen, de hele wedstrijd op de bank.

Davide Frattesi viert de gelijkmaker van Sassuolo - ANP