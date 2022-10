Pogacar weer sterkste in Lombardije bij afscheid Nibali en Valverde

Voor Pogacar was dat het moment voor een aanval. De Sloveen van UAE schoot ervandoor op de voorlaatste klim van de dag. Mas kon mee. Mikel Landa ook even, zo leek het. Maar vlot volgde een aanval van Mas zelf, die door Pogacar overtoept werd met een nieuwe demarrage.

UAE reed de hele dag sterk, met nog vier man in de finale trok de ploeg van Pogacar hard door waardoor enkele grote namen de overgebleven kopgroep van zo'n twintig renners moesten laten gaan. Voor namen als Alaphilippe, Valverde, Yates, Uran, Nibali en even later ook Vingegaard ging het te hard. Op de Civiglio op twintig kilometer van de streep moesten ze lossen.

De Ronde van Lombardije was het vijfde en laatste monument van het wielerseizoen en telde 253 kilometer van Bergamo naar het populaire Noord-Italiaanse bergmeer, maar deze La corsa delle foglie morte - letterlijk 'de koers van de dode bladeren' - was vooral ook de laatste wedstrijd van fietsveteranen Vincenzo Nibali (37) en Alejandro Valverde (42). Een verdienstelijk afscheid was het: Nibali eindigde als 24ste, Valverde als zesde. Bauke Mollema was de beste Nederlander op plek zeven.

Tadej Pogacar heeft voor het tweede jaar op rij de Ronde van Lombardije gewonnen. Na 230 kilometer demarreerde de UAE-renner op de voorlaatste klim uit een droomkopgroep met daarin de grootste namen uit het peloton. Alleen de Spanjaard Enric Mas kon met de Sloveen mee, maar werd verslagen in de sprint in Como.

Pogacar, tweede in de Tour de France dit jaar, en Mas, tweede in de Vuelta, gingen met z'n tweeën naar het laatste klimmetje van de dag. Maar in de afdaling van de Civiglio keerde Landa toch nog terug vooraan bij de twee koplopers. De achtervolgers waren gezien, een gat van zo'n vijftig seconden was geslagen, te veel om nog over te steken met bijna 250 kilometer in de benen.

Mas en Landa wisten: met Pogacar moeten we niet naar de finish rijden, dat leggen we af in de sprint. Om die reden waagde Mas nog een poging op de laatste beklimming van de San Fermo, die ze twee keer overgingen in de finale. Hij reed Pogacar er niet af en ging als eerste de sprint aan op 150 meter van de streep. Dapper, maar het was niet genoeg.

Pogacar blijft de baas in Lombardije.