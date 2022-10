Duizend mensen op Malieveld betuigen steun aan Iraanse demonstranten

Op het Malieveld in Den Haag hebben vanmiddag zo'n duizend mensen steun betuigd aan de betogers in Iran. De organisatoren van de manifestatie in Den Haag zeiden met de samenkomst ook de Nederlandse politiek wakker te willen schudden.

In Iran wordt al weken geprotesteerd tegen het strenge regime en voor meer vrijheid. Aanleiding voor de protesten was de dood van de 22-jarige Mahsa Amini nadat ze in Teheran door de politie was aangehouden omdat ze haar hoofddoek te los zou dragen. Volgens haar familie werd Amini door agenten mishandeld.

De mensen die naar het Malieveld kwamen droegen spandoeken met teksten als 'Stop het bloedvergieten' en scandeerden de naam van Mahsa Amini: