VS wil Chinese chipindustrie dwarsbomen met nieuwe exportregels

De VS heeft nieuwe exportregels gepresenteerd om de technologische en militaire vooruitgang van China te vertragen. De regels, waarvan sommige onmiddellijk van kracht worden, bouwen voort op beperkingen die dit jaar per brief gestuurd zijn naar Amerikaanse chipmakers. Daarmee werd het verzenden van zogenoemde halfgeleiders naar fabrieken die volledig in Chinese handen zijn feitelijk stopgezet. De nieuwe reeks maatregelen is bedoeld om te voorkomen dat buitenlandse bedrijven geavanceerde chips aan China verkopen, of Chinese bedrijven van apparatuur voorzien om hun eigen geavanceerde chips te maken.

Elektronische schakelingen in computers en andere apparaten en machines worden gemaakt van halfgeleiders. Dat zijn materialen die alleen onder bepaalde omstandigheden of in een bepaalde structuur stroom goed door kunnen geven. De elektronische schakelingen die ermee worden gemaakt zijn allemaal ontworpen om een bepaalde functie uit te voeren.