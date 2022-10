Kleurrijk en succesvol oud-wielrenner Gerben Karstens (80) overleden

Karstens schaatst zich op jonge leeftijd al in de nationale schaatskernploeg, maar kiest uiteindelijk voor het wielrennen. Op 22-jarige leeftijd is hij al olympisch kampioen. Samen met Eef Dolman, Jan Pieterse en Bart Zoet wint hij in 1964 de 100 kilometer ploegentijdrit bij de Spelen in Tokio. Het is de eerste gouden olympische wielermedaille op de weg van Nederland in de geschiedenis.

Karstens werd enkele weken geleden getroffen door een herseninfarct. Hij is zaterdag overleden in Dongen (Noord-Brabant).

Olympisch goud, 21 etappes in de drie grote rondes en een karrenvracht aan ereplaatsen in de klassiekers. De palmares van oud-wielrenner Gerben Karstens is indrukwekkend en zou nog indrukwekkender zijn geweest als hij minder schaduwkanten had gekend.

In zijn eerste profjaar wint hij meteen Parijs-Tours. Daarna volgen onder meer de Nederlandse titel, zes ritzeges in de Tour de France, veertien etappes in de Vuelta en een rit in de Giro. Daarmee is hij de eerste Nederlander die etappes in alle grote rondes op zijn naam schrijft.

De erelijst van Karstens had nog fraaier kunnen zijn. Terwijl de buitenwereld vooral zijn branie zag, kampte Gerben Karstens gedurende zijn wielerloopbaan met psychische problemen.

In de Ronde van Lombardije van 1969 en in Parijs-Tours van 1974 komt hij als winnaar over de streep. Beide zeges worden echter geschrapt vanwege problemen met de dopingcontrole.