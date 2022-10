Eindelijk vallen de puzzelstukjes op de juiste plek voor laatbloeier De Vries

Keer op keer schurkte hij ertegenaan, maar de poort naar de Formule 1 bleef steeds gesloten. Nu gaat zijn droom alsnog in vervulling. Nyck de Vries rijdt in 2023 voor Formule 1-renstal AlphaTauri. De Vries wordt al meer dan een decennium een grote carrière voorspeld en pakte door de jaren heen verschillende belangrijke titels. Toch is meer dan de helft van de huidige F1-coureurs jonger dan hij. Waarom duurde het, ondanks de hoge verwachtingen, zo lang voordat de 27-jarige De Vries in de koningsklasse zou belanden? Van kartkampioen naar talent bij McLaren In de kartsport valt het talent van De Vries snel op. Hij brengt op jonge leeftijd al een groot deel van het jaar door in Italië, waar talloze coureurs in hun tienerjaren aan hun Formule 1-droom werken. De Vries kan er in 2008 aan de slag bij het team van de Italiaan Dino Chiesa, die in het verleden onder meer werkte met Lewis Hamilton en Nico Rosberg. "Toen ik begon met karten, was hij het megatalent", herinnert Mercedes-coureur George Russell zich, "de superster zelfs. Hij won alles. Er leek geen rem op te zitten."

Nyck de Vries en George Russell - ANP

Een jaar later tekent De Vries, op vijftienjarige leeftijd en met meerdere kart-kampioenschappen op zak, bij Formule 1-team McLaren. De Fries wordt klaargestoomd voor het grote werk als testrijder en door in de simulator de F1-coureurs te ondersteunen. 'Duurde lang voor hij ging oogsten' "De Vries was in de karts onverslaanbaar, een genot om naar te kijken", omschreef zijn nieuwe teambaas bij AlphTauri, Franz Tost, de Fries een week geleden. "Maar na het karten werd het lastiger." "Zijn overstap naar raceauto's viel aanvankelijk wat tegen. Nyck won elk jaar wel wat races, maar was niet meteen top. Het duurde lang voor hij ging oogsten."

Franz Tost - Red Bull Content Pool

Eind 2018 komt er een einde aan zijn samenwerking met McLaren, dat meer toekomst ziet in Lando Norris, inmiddels bezig aan zijn vierde seizoen in de Formule 1 voor de Britse renstal. "Ik weet wat me te doen staat. Alleen de titel is goed genoeg", is De Vries strijdbaar in maart 2019, bij aanvang van zijn derde seizoen van de Formule 2, de raceklasse onder de Formule 1. Ook F2-titel niet genoeg Hij pakt waar hij voor is gekomen. In het voorlaatste raceweekeinde verzekert De Vries zich van het kampioenschap, de weg naar de Formule 1 lijkt weer helemaal open te liggen. Maar tot een contract, komt het niet.

Quote Ik ben heel trots en blij dat ik deze kans met beide handen heb aangepakt. Nyck de Vries na zijn debuut in Monza

Charles Leclerc (2017) en George Russell (2018) pakten in hun eerste Formule 2-jaar de titel en stroomden direct door naar de koningsklasse. Voor De Vries blijft de route echter hobbeliger. Ook in de F2 heeft hij meer tijd nodig dan zijn concurrenten om te rijpen in de strijd om spaarzame Formule 1-zitjes. Overstap naar Mercedes Nog voor het kampioenschap binnen is, tekent De Vries bij Formule 1-grootmacht Mercedes om er te gaan rijden in de Formule E. Niet de gewenste stap omhoog, hooguit een stap opzij. Maar aan talent en vechtlust geen gebrek. In de elektrische raceklasse grijpt De Vries in 2021 de wereldtitel, een grote prijs onder de vlag van autosportfederatie FIA. Maar opnieuw blijft de deur naar het hoogst haalbare gesloten.

2021: De Vries - met pompeblêden op de helm - viert de titel in de Formule E - Mercedes AMG

De Vries blijft - tot op heden - wel onderdeel van de Mercedes-familie. Tijdens races assisteert hij teambaas Toto Wolff geregeld en De Vries doet, net als in het verleden bij McLaren, simulator- en testwerk voor de Formule 1-coureurs. Dat alles in de hoop zelf eens in de bolide te belanden. Die kans krijgt De Vries afgelopen zomer tijdens de GP van Frankrijk. Omdat alle coureurs dit jaar eenmalig in een vrije training hun stoeltje moeten afstaan aan een talent, komt De Vries in de auto van Hamilton terecht. "Nyck leverde sterk werk", vond de Britse zevenvoudig wereldkampioen, "hij was geweldig." Kans om met beide handen te grijpen Half september volgt een soortgelijke mogelijkheid bij Aston Martin, een team met een Mercedes-motor in de auto. De Vries werkt een trainingssessie af in de auto van Sebastian Vettel. Een dag later wordt hij in Monza op stel en sprong uit het gastenverblijf van Mercedes geplukt om zich te melden bij Williams, dat ook met Mercedes-motoren rijdt. Door ziekte van Alexander Albon mag De Vries zich opmaken voor een onverwacht GP-debuut in de Formule 1.

GP Italië, september 2022: De Vries in zijn Williams - ANP

Een debuut dat zaterdagmiddag begint met een verdienstelijke dertiende plaats in de kwalificatie. Het overleven van de eerste kwalificatiesessie, is al een prestatie op zich. Die dertiende startplek verzilvert hij een dag later door in de race als negende te finishen. Het levert hem twee bijzondere WK-punten op. Ter vergelijking: De Vries' teamgenoot in Italië, Nicholas Latifi, weet het hele seizoen nog geen enkele keer in de toptien te eindigen en staat dus nog droog. "Dit voelt voor ons als een overwinning", jubelt De Vries. "Ik ben heel trots en blij dat ik deze kans met beide handen heb aangepakt." "Als het mogelijk is, zou hij een stoeltje moeten krijgen", zegt een trotse Williams-teambaas Jost Capito na de race in Monza.