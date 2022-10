Tientallen schademeldingen, inwoners Wirdum moedeloos: 'Wanneer stopt dit?'

Reind: "Het is een onveilig gevoel en we kunnen er niks aan doen. De bevingen worden alleen maar zwaarder. Dit was er een van 3,1, maar wat als er een van 5 of 6 komt? Ik denk niet dat we dat dan nog na kunnen vertellen."

Ook Reind en Johanna Oosterhuis werden wakker geschud. Johanna: "Ik ben boos, verdrietig, moedeloos. Het veilige gevoel dat ik hoor te hebben in mijn huis is weg. En dat is ook al langer zo. Er wordt je iets ontnomen waar je recht op hebt: een veilig thuis. We hebben er enorm veel stress van en dat gaat ook weer op je lichaam werken."

Jan Dijkhuizen uit Wirdum: "Ik heb al meerdere bevingen meegemaakt, maar deze was echt behoorlijk. We werden wakker en het schudde allemaal. Dit was de zoveelste keer, maar wel echt de dikste."

De aardbeving van vannacht, met een kracht van 3,1, is volgens het KNMI de op vijf na zwaarste beving ooit in Groningen gemeten en werd in de wijde omgeving gevoeld. "Ik schrok me kapot, mijn hart was wel een half uur aan het racen op hoge snelheid", zegt inwoner Riet Rijskamp. "Zo'n aardbeving heeft toch meer impact dan je zou willen. Ik merk aan mezelf dat er zo langzamerhand veel angst bij komt kijken. Wanneer stopt dit?"

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft tot zaterdagochtend 11.30 uur negentig schademeldingen gekregen in verband met de beving. Het echtpaar Oosterhuis heeft het gevoel machteloos te staan bij schade.

"Ik kan wel weer om het huis gaan lopen, op zoek naar nieuwe scheuren, maar het helpt niks", zegt Reind. "Ik heb maanden geleden al gebeld met de woningstichting over de scheuren in ons huis. Er zou iemand komen, maar we zien en horen niks. Dat is heel frustrerend. Dat je gewoon geen steek verder komt."

'Opnieuw zware klap'

James Vos woont in een historisch pand in het dorp. "Onze dakkapel schudde hevig. Dan merk je dat het een huis is uit 1887: dat is daar niet op ingericht. De situatie kruipt me nu echt onder de huid. Ik probeerde me van de aardbevingsproblematiek te distantiëren, maar elke keer als ik dat doe, word ik er juist weer ingetrokken. Zo langzamerhand krijg ik de indruk dat de aardbevingen een groot deel van mijn leven beïnvloeden, en dat vind ik vreselijk vervelend."

Staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief brengt maandag een bezoek aan Wirdum. "De aardbeving bij Wirdum is opnieuw een zware klap voor Groningen", zegt hij. "Ik wens alle Groningers veel sterkte toe. Gaswinning in Groningen is onveilig en zorgt naast schade ook voor angst en onzekerheid. Daarom doe ik er alles aan om het Groningenveld zo snel mogelijk te sluiten."