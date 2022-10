Moolman breekt jarige Van Vleuten in Romandië, pakt ritzege en leiderstrui

De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman heeft in de tweede rit van de Ronde van Romandië de zege en leiderstrui gepakt. De finish van de 104,5 kilometerlange rit lag op de top van de meer dan 2.000 meterhoge Thyon, de hoogste top in de Womens WorldTour dit jaar.

Van Vleuten, die in Romandië voor het eerst als wereldkampioen in haar regenboogtrui rijdt, staat tweede in het algemeen klassement op dertig seconden van Moolman.