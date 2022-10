EU legde Rusland al acht sanctiepakketten op: wat is het effect?

Wie naar de graadmeters van de Russische economie kijkt, ziet geen schrikbarend slechte cijfers. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de Russische economie dit jaar maar zo'n 4 à 6 procent krimpt. De inflatie is in Rusland op dit moment ongeveer hetzelfde als in Nederland. De waarde van de Russische roebel is zelfs iets hoger dan voor de oorlog.

"Rusland heeft nog steeds wat troefkaarten, zoals het nationale vermogensfonds. Daar zit naar schatting nog zo'n 200 miljard dollar in", zegt Morena Skalamera, universitair docent Russische studies aan de Universiteit Leiden. Ze benadrukt dat we daarom niet moeten verwachten dat de sancties direct effect zullen hebben.

Dat de roebel in waarde is gestegen, zegt volgens Nivorozhkin niks. De roebel kan op dit moment niet worden gewisseld voor buitenlandse valuta. De munt is alleen van waarde in Rusland en het is vooral de staat die de waarde bepaalt. Daarnaast schetst Poetin volgens de econoom een te rooskleurig plaatje van de economie.

Volgens Eugene Nivorozhkin, hoogleraar gespecialiseerd in de Russische economie aan het University College van Londen, is dit precies wat Poetin wil. Een verdeeld Europa is namelijk zwakker. "Hij zegt namelijk in oorlog te zijn met het Westen en de NAVO", aldus de van origine Russische econoom.

Rusland-correspondent Iris de Graaf:

"Het lijkt een beetje op een langzaam tikkende tijdbom. Rusland zoekt steeds naar manieren om de sancties te omzeilen. Russen merken de gevolgen van de sancties nog niet echt in het dagelijkse leven, behalve dat de inflatie is toegenomen. Dus de prijzen worden hoger, maar de lonen stijgen niet en dus hebben mensen minder geld te besteden. Mensen geven minder geld uit aan luxe producten en diensten, zoals bijvoorbeeld de kapper of manicure.

In het straatbeeld is wel een en ander veranderd. Westerse winkels zijn nog steeds grotendeels gesloten, er hangen bordjes met "wegens technische omstandigheden zijn we tijdelijk dicht". Sommige winkels of restaurants worden inmiddels vervangen door Russische merken. Zo is McDonald's 'Lekker, punt uit' geworden en is Starbucks vervangen door Stars Coffee, een keten van de Russische rapper Timati. Voor Zara is het Russische 'Zarina' (Tsarina, op zijn Russisch) in de plaats gekomen.

Sommige sectoren liggen gedeeltelijk stil, bijvoorbeeld de auto-industrie of schoenenfabrieken, vanwege een gebrek aan import van bepaalde onderdelen. Maar de echt grote gevolgen, die verwacht worden als Rusland door al zijn voorraden heen is, of bepaalde productieprocessen of importroutes niet meer werken, die laten nog op zich wachten."