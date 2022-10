Groesbeek vangt 60 minderjarige asielzoekers op

In het Gelderse Groesbeek worden op zeer korte termijn ongeveer zestig minderjarige asielzoekers opgevangen. De jongeren van 14 tot 18 jaar arriveren mogelijk komende week al.

Staatssecretaris Van der Burg (Asielzaken) deed eerder deze week nog een dringende oproep aan gemeenten om minderjarige asielzoekers op te vangen. Voor 1 januari zijn er 1700 extra opvangplekken nodig, omdat anders het risico dreigt dat ze buiten moeten slapen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) deed volgens de gemeente Berg en Dal een "acuut en dringend beroep" op de gemeente voor opvang van de jongeren. Ze krijgen onderdak in een voormalige zorginstelling. De meeste jonge asielzoekers komen uit Syrië en zijn zonder ouders of begeleiders naar Nederland gekomen voor asiel. Enkele komen uit Eritrea, Afghanistan en Turkije.

Informatielijn

Een woordvoerder van het COA zegt tegen Omroep Gelderland dat de opvang snel tot stand kwam. "De locatie werd ons gisteren aangeboden en 's avonds was het rond." Hoelang de minderjarige asielzoekers in Groesbeek blijven, is nog niet duidelijk. "Meestal gaat het om enkele maanden."

De woordvoerder houdt rekening met weerstand van omwonenden. Het COA en de gemeente Berg en Dal houden nog een informatiebijeenkomst en het COA opent een telefonische informatielijn. "Er zijn weinig mensen die de straat op gaan om de komst van asielzoekers toe te juichen", zegt hij. "Het is het makkelijkst om 'nee' te roepen, of het argument te gebruiken 'we zijn niet tegen asielzoekers, maar alleen niet hier'."