Van Hanegem geniet meer op golfbaan dan langs het veld: 'Wil je zeggen dat het goed is'

Vraag Willem van Hanegem of hij nog wel een beetje van voetbal geniet en het antwoord is duidelijk. "Niet echt veel, nee..." Wellicht dat het chagrijn van de door Feyenoord weggegeven 2-0 voorsprong in de Europa League tegen FC Midtjylland nog in het lijf zit.

Van Hanegem is inmiddels 78 jaar oud. Zelfs bij de Kromme slaat de tijd langzamerhand toe. Hij golft nog regelmatig om fit te blijven, maar vraagt zich ook hardop af: "Wat is gezond?" Er zijn pijntjes. "Dat hebben alle oude mensen. Maar ik moet wel in beweging blijven."

Gelukkig is er altijd nog het voetbal en Feyenoord. Maar die bron van plezier ligt even droog. "Wil je zeggen dat het goed is dan?" zegt Van Hanegem over het spel van de Rotterdammers donderdagavond. "Dat mag je toch niet uit handen geven? Zo bijzonder elftal is het ook weer niet dat Midtjylland."

Nee, Van Hanegem is even niet zo te spreken over Feyenoord. Zijn gedachten springen even terug naar het Feyenoord onder Dick Advocaat. "Iedereen zat te zaniken over hoe Dick zijn ploeg liet spelen. Ik ook. Maar hij heeft ook 23 wedstrijden achter elkaar niet verloren. Er zijn ook trainers bij die spelen om te winnen."