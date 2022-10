Limburgse machinisten uiten kritiek op Arriva: 'Zonde van het beroep'

Verschillende Limburgse machinisten van Arriva beklagen zich tegenover 1Limburg over het vervoersbedrijf. Er zou sprake zijn van achterstallig onderhoud in de treinstellen en weinig aandacht zijn voor veiligheid. Medewerkers van de regionale vervoerder klagen al langer over een hoge werkdruk en staakten daarom vorige maand.

Meerdere Limburgse machinisten meldden zich deze week bij de omroep. Ze herkenden zich in berichtgeving van RTV Noord over problemen bij Arriva in het noorden van het land.

Een van de machinisten heeft vooral kritiek op de technische staat van de treinen. "Veiligheid staat bij Arriva laag in het vaandel. De helft van de tijd dat treinen uitvallen, gebeurt dat omdat het materieel niet op orde is", vertelt de machinist, die net als zijn collega's anoniem wil blijven uit vrees voor ontslag.

Regiodirecteur Michiel Cusell van Arriva Limburg weerspreekt een deel van de kritiek: "We zijn teleurgesteld dat dit anoniem wordt verteld. We staan als Arriva altijd achter onze mensen. Er zijn dan geen represailles op het spreken met de media."

Krappe arbeidsmarkt en ziekteverzuim

Volgens een van de machinisten melden steeds meer collega's zich ziek. "Er hangt echt een grafstemming en dat is zonde van het beroep. Het bedrijf wordt om zeep geholpen door de leiding. Teammanagers willen vaak zaken nog wel aanpakken, maar van bovenaf wordt er dan gezegd: dat doen we niet."

Een andere machinist vertelt dat hij en andere collega's zich ondergewaardeerd voelen. "Je werkt op vrije dagen, of een vrije dag wordt onverwachts omgeruild. Als machinist heb je veel over voor je bedrijf, maar er is een grens."

Regiodirecteur Cusell reageert: "Een deel van de genoemde zaken herkennen we wel. Ook wij hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt en achterstanden in de zorg die zorgen voor een hoger ziekteverzuim. We doen ons best om daarin de juiste keuzes te maken. Zo is het vakantieverlof volledig verleend, aan iedereen."

Materieel langer ingezet

Machinisten zeggen dat verlof juist een heikel punt blijft. Een oud-collega zou zijn overgestapt naar de NS, nadat zij voor de zoveelste keer te horen had gekregen dat haar verlofaanvraag niet werd goedgekeurd. Wanneer dergelijke zaken worden aangekaart, zouden leidinggevenden vertellen dat "men maar moet solliciteren".

Cusell: "Wat betreft het snipperverlof is het een lastigere situatie. We zijn onderbezet en daardoor is het soms lastiger om verlof te krijgen, maar we denken altijd in oplossingen. Daarnaast werken we er hard aan om extra machinisten te krijgen. Zo starten er vanaf 7 november elf nieuwe machinisten en verwachten we er in januari nog eens negen."

Ook weerspreekt het vervoersbedrijf dat het materieel dringend onderhoud nodig heeft: "Gemiddeld genomen wordt elk Arriva-treinstel één keer in de twee maanden gecontroleerd. Door de vertraging die speelt rond de vernieuwing van de Maaslijn wordt dit materieel langer ingezet dan oorspronkelijk bedoeld. Deze treinen worden intensief gebruikt en daardoor is er bij die treinen soms sprake van uitval. Dit heeft echter niets te maken met te laat of niet uitvoeren van onderhoud."

'Ontwikkelgesprekken'

Tot slot laat het bedrijf weten continu in gesprek te zijn met zijn medewerkers, ook als er kritiek is op beleid of hoe zaken worden aangepakt. "Er worden nu ontwikkelgesprekken gevoerd met machinisten over hoe men in het werk staat. Als we mogelijkheden zien om zaken te verruimen en te verbeteren, dan doen we dat."