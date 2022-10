Japanse racefan wil Verstappen in een Honda: 'Heel Japan was trots op ons'

Speciaal voor het afscheid had Red Bull Racing de auto's een jaar geleden voor de GP van Turkije wit geverfd, in dezelfde kleur als de wagen waarmee Honda in Mexico in 1965 zijn eerste grand prix won. Het is sinds die historische overwinning dat de autosport in Japan razend populair is.

"Het ene moment doen ze mee, het andere moment stappen ze er weer uit," zegt Genta Fujimoto gefrustreerd. Hij zit het hele weekeinde in Suzuka op de tribune en had gehoopt ook dit seizoen het Honda-logo op de Red Bulls te zien.

Dit weekeinde is de Formule 1 na twee jaar terug in Japan. Het is een bedevaart voor autosportfans, een evenement waar je bij moet zijn. Het circuit is in handen van Honda en voor de echte liefhebbers is er zelfs een speciaal Honda-fanvak. Tickets waren vrijwel direct uitverkocht.

Fujimoto was net te laat, "maar een van mijn beste vrienden is het wel gelukt, dus ik ben best jaloers." Hij is een groot fan van Max Verstappen en nu hij hem eindelijk weer in het echt kan zien, in eigen land, is zijn geluk niet meer te drukken.

"Ik volg hem al sinds de regenrace in Brazilië in 2016. Toen was Hamilton seizoenenlang zo sterk dat ik me begon te vervelen. Toen kwam Verstappen uit het niets opduiken. Sindsdien juich ik alleen nog voor hem."

Bekijk hieronder de scenario's waarbij Max Verstappen zondag de wereldtitel pakt: