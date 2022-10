Technische storing legt treinverkeer Noord-Duitsland urenlang stil

Door een technische storing heeft het treinverkeer in het noorden van Duitsland urenlang stilgelegen. De storing is inmiddels verholpen en de dienstregeling komt langzaam weer op gang, maar volgens vervoerder Deutsche Bahn zullen sommige treinen nog steeds uitvallen of vertraagd zijn.

Door de storing lagen alle ICE-, intercity- en Eurocity-treinen in het noorden van het land stil. De storing trof ook enkele regionale treinen. De ICE-treinen tussen Amsterdam en Berlijn werden omgeleid via Limburg. Het is onduidelijk hoelang die omleiding nog duurt.

De technische storing werd veroorzaakt door een probleem met het communicatiesysteem, maar dat is inmiddels opgelost. Het spoorbedrijf adviseert reizigers nog wel om voor vertrek in de reisplanner te kijken of hun trein gaat. Ook moeten ze rekening houden met drukte, vooral in de eerste treinen die weer rijden.