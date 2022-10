Deutsche Bahn: uren vertraging treinverkeer Noord-Duitsland door sabotage kabels

Het treinverkeer in het noorden van Duitsland heeft urenlang stilgelegen. Vervoerder Deutsche Bahn zegt tegen Duitse media dat de oorzaak sabotage van de treinkabels was.

Eerder werd nog gesproken van een technische storing, maar na het spoor te hebben onderzocht wordt nu uitgegaan van sabotage. Veiligheidsdiensten doen nog onderzoek naar het incident.

Der Spiegel meldt op basis van bronnen bij de veiligheidsdiensten dat er kabels van het communicatienetwerk waren doorgesneden. Volgens het tijdschrift is het niet duidelijk of er sprake is van opzet of een ongeluk, bijvoorbeeld door werkzaamheden.

Omleiding

Door de kapotte kabels kwam het treinverkeer vanochtend in het noorden van Duitsland ongeveer drie uur stil te liggen. De storing is inmiddels verholpen en de dienstregeling komt langzaam weer op gang, maar volgens Deutsche Bahn zullen sommige treinen nog steeds uitvallen of vertraagd zijn.

Door de storing lagen alle ICE-, intercity- en Eurocity-treinen in Noord-Duitsland stil. De storing trof ook enkele regionale treinen. De intercitytreinen tussen Amsterdam en Berlijn werden omgeleid via Limburg. Het is onduidelijk hoelang die omleiding nog duurt.

Het spoorbedrijf adviseert reizigers om voor vertrek in de reisplanner te kijken of hun trein gaat. Ook moeten ze voorlopig rekening houden met drukte.