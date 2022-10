Diamant in Hongkong geveild voor een na hoogste bedrag ooit: 58 miljoen

In Hongkong is een grote roze diamant geveild voor bijna 58 miljoen dollar. Volgens veilinghuis Sotheby's is dat een record, omgerekend voor de prijs per karaat. Het juweel van 11,15 karaat werd verkocht aan een anonieme bieder uit Florida.

Ook gaat het volgens Sotheby's om het op een na hoogste bedrag dat ooit op een veiling is neergelegd voor een diamant. In 2017 leverde een roze diamant, de Pink Star, op een veiling nog 71,2 miljoen dollar op. Die diamant was 59,6 karaat. Roze diamanten zijn zeldzame edelstenen en zijn zeer gewild.

Tanzania

De diamant die gisteren onder de hamer ging, heet de Williamson Pink Star. Volgens Sotheby's is het de op een na grootste ongeschonden roze diamant die ooit op een veiling verscheen. De steen komt uit de Williamsonmijn in Tanzania.

Dit zijn beelden van de veiling: