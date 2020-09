Ook met Neymar en Di María gaat PSG onderuit, in donkerrode klassieker

Het zal even wennen zijn voor fans van Paris Saint-Germain: na twee competitiewedstrijden staat de alleenheerser in het Franse voetbal nog op nul punten. Na de nederlaag van donderdag bij Lens, was zondag ook Olympique Marseille te sterk: 0-1.

Paris Saint-Germain kon tegen aartsrivaal Marseille weer beschikken over drie van de zeven spelers die het treffen met Lens vanwege een positieve coronatest misten. Neymar en Ángel Di María begonnen in de basis, Leandro Paredes viel twintig minuten voor tijd in.

Kylian Mbappé, doelman Keylor Navas, Mauro Icardi en Marquinhos behoorden nog altijd niet tot de wedstrijdselectie.