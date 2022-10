Zes ziekenhuizen doen onderzoek naar hun medisch specialisten

Zes ziekenhuizen zijn een onderzoek begonnen naar de bedrijven en stichtingen van hun medisch specialisten. Het gaat onder meer om het Amphia-ziekenhuis in Breda, het Medisch Spectrum Twente en de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar. De onderzoeken zijn gestart na berichtgeving over ongeoorloofde betalingen aan artsen van de onderzoeksredactie van NOS en Nieuwsuur. Daaruit bleek dat tientallen cardiologen buiten het zicht van ziekenhuizen sponsorgeld krijgen van de medische industrie, bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Volgens de regels hadden de cardiologen daar vooraf toestemming voor moeten vragen aan hun ziekenhuisbestuur, maar dat is in veel gevallen niet gebeurd. Daardoor is er risico op ongewenste beïnvloeding, omdat de cardiologen ook adviseren over welke medische hulpmiddelen worden gebruikt. Jaarrekeningen Drie ziekenhuizen doen daarom onderzoek naar de bedrijven en stichtingen van de betreffende cardiologen. Bij het Albert Schweitzer-ziekenhuis in Dordrecht en het Medisch Spectrum Twente (MST) gaat het om een intern onderzoek. Het MST laat weten dat het onderzoek zich toespitst op "de risico's van belangenverstrengeling bij donaties van commerciële partijen". Bekijk hier hoe de onderzoeksredactie van NOS en Nieuwsuur te werk is gegaan:

De NOS en Nieuwsuur onderzochten de geldstromen tussen artsen en medische bedrijven. We ontdekten dat tientallen cardiologen miljoenen euro's van medische concerns krijgen, zonder dat hun ziekenhuizen ervan weten. Dat is tegen de regels. - NOS

Het Amphia-ziekenhuis heeft een externe partij de opdracht gegeven om de nevenactiviteiten van hun cardiologen onder de de loep te nemen. Daarbij wordt bekeken hoe de ontvangen betalingen zijn besteed en of zij zich aan interne afspraken en wet- en regelgeving hebben gehouden. Het ziekenhuis verwacht dat het onderzoek over maximaal twee maanden klaar is. Het Haga-ziekenhuis in Den Haag laat weten een onderzoek naar de jaarrekeningen van hun cardiologen al te hebben afgerond. Volgens een woordvoerder zijn daar geen onregelmatigheden geconstateerd. Onderzoek naar alle medisch specialisten Meerdere ziekenhuizen, zoals het Canisius Wilhelmina-ziekenhuis in Nijmegen, doen breder onderzoek, dus niet alleen naar de cardiologen. Volgens het ziekenhuis loopt er een "grondig" onderzoek naar de vraag wat er verbeterd kan worden. Wat het onderzoek precies inhoudt, wil het ziekenhuis niet zeggen. Ook in NoordWest Ziekenhuisgroep wordt breder gekeken. "We hebben heldere en duidelijke afspraken rond dit onderwerp en voldoen ook aan de betreffende wet- en regelgeving", zegt een woordvoerder. "Tegelijkertijd nemen we het nieuws uiterst serieus. Daarom doen het ziekenhuis en de medisch specialisten de komende tijd gezamenlijk verder onderzoek naar dit onderwerp."

Volgens minister Kuipers (Volksgezondheid) laten de verhalen van de onderzoeksredactie zien dat er "belangrijke aandachtspunten zijn ten aanzien van de gedragscode". Dat schreef hij deze week in reactie op Kamervragen van de PvdA en GroenLinks. Toch neemt hij geen extra maatregelen. "In het geval van ongeoorloofd gunstbetoon is mijn beeld dat bestaande regelgeving en maatregelen adequaat zijn, het komt aan op naleving en toezicht", schrijft de minister. Daarover gaat hij in gesprek met de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).