Willem II betreurt 'inktzwarte avond' door rellende supporters

"Wat een mooie voetbalavond had moeten worden, mondde uit in een inktzwarte avond voor alle supporters die met goede bedoelingen naar het stadion zijn gekomen", aldus de Brabantse club. "Vooral voor onze jongste supporters vinden wij het ontzettend vervelend dat zij getuige zijn geweest van deze ongeregeldheden en dit wangedrag."

Het is niet de eerste keer dit jaar dat de problemen zijn bij een duel in de eerste divisie. Vier supporters van MVV Maastricht kregen in april de maximale straf wegens racisme. De KNVB legde het viertal een stadionverbod van twintig jaar op. De vier hadden zich op 25 februari schuldig gemaakt aan racisme tegen FC Dordrecht-speler Seydine N'Diaye tijdens een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie.

Eind mei liep het volledig uit de hand in het stadion van ADO, toen de Haagse club tegen Excelsior op een haar na promotie naar de eredivisie misliep. Supporters bestormden het veld en zochten de confrontatie met de meegereisde fans uit Rotterdam.

Verstandigste keuze

Willem II licht verder toe waarom het zo lang duurde voordat er verder werd gespeeld. "Na overleg tussen beide clubs, het Openbaar Ministerie, de gemeente Tilburg en de politie werd besloten dat in het belang van de algehele veiligheid het de verstandigste keuze was om de supporters van FC Den Bosch terug naar huis te sturen en de wedstrijd daarna eventueel uit te spelen. Een leeg bezoekersvak was een voorwaarde om de wedstrijd uit te spelen."