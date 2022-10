Wiegman wint met Engelse voetbalsters ook van wereldkampioen Verenigde Staten

Voor de aftrap van het oefenduel met de Amerikaanse voetbalsters droeg de gestopte Jill Scott de EK-trofee het stadion binnen. Ook werden de Engelse voetbalsters die in 1972 de eerste vrouweninterland van hun land speelden gehuldigd. Ze kregen vijftig jaar na dato uit handen van Scott en de huidige aanvoerster Leah Williamson alsnog een speciale rode 'cap', als herinnering aan hun eerste interland.

Afgelopen zomer wonnen de Engelse vrouwen in eigen land het EK. De ploeg van Wiegman kwalificeerde zich ook op zeer overtuigende wijze voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland.

De Engelse en Amerikaanse voetbalsters poseerden voor de wedstrijd gezamenlijk achter een spandoek met daarop de tekst 'protect the players' (bescherm de spelers). Begin deze week kwam een rapport uit, waarin staat dat in het Amerikaanse vrouwenvoetbal sprake is van systematisch misbruik en wangedrag.

Lauren Hemp zette Engeland al vroeg op voorsprong, na een voorzet van EK-uitblinkster Beth Mead. Sophia Smith trok de stand gelijk, maar in de 33ste minuut kwam de ploeg van Wiegman opnieuw aan de leiding via een strafschop van Georgia Stanway.

In de tweede helft werd niet meer gescoord.