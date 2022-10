Vallende bladeren maken einde aan wielertijdperk: afscheid Nibali en Valverde

De Ronde van Lombardije staat niet tussen de 133 profzeges van Valverde. Nog niet. In 2013 en 2014 werd 'El Imbatido' tweede. En in 2015 werd hij vierde, op respectabele afstand van de winnaar: Vincenzo Nibali.

Valverde (42) was een keer de beste in het eindklassement van de Vuelta, maar blonk nog meer uit in zware eendagskoersen. Vier keer won hij Luik-Bastenaken-Luik, vijf keer de Waalse Pijl. En na maar liefst zes podiumplekken zette hij in 2018 de kroon op zijn carrière met de wereldtitel.

Dat Nibali de aanval zou openen in de afdaling is geen verrassing. Toch reageert Valverde niet. Een fatale fout. Want wat volgt is één van de indrukwekkendste afdalingen uit de recente wielergeschiedenis.

Op de top van de Civiglio zitten ze nog bij elkaar. Alejandro Valverde probeert nog wat energie op te doen voor de finale van de Ronde van Lombardije. Met een witte bidon in de mond frommelt hij wat in zijn achterzak. En dan ziet hij een lichtblauwe schicht vertrekken.

"Hij gooit zich als een steen naar beneden, de man met misschien wel de beste daalreputatie van het peloton", horen we Schotte zeggen, met opwinding in zijn stem. "Op z'n Sagans nu, poep op de buis!"

Nibali is op zijn best als hij rijdt op rancune. Vraag het Steven Kruijswijk, die in de Giro van 2016 zo onder druk werd gezet door Nibali dat hij in een sneeuwmuur belandde en zo een zeker lijkende eindzege uit handen zag glippen.

De Ronde van Lombardije is zaterdag van start (10.00 uur) tot finish (rond 17.00 uur) te volgen via het liveblog. Na afloop is een samenvatting te zien op NOS.nl, de NOS-app en op NPO 1.

Zo was het ook in 2015. Een jaar eerder had Nibali de Tour de France gewonnen met een overmacht die tot uiting kwam in vier ritzeges. Een jaar later wilde hij opnieuw oogsten. Maar in 2015 zat vooral veel tegen. In de Tour werd hij 'slechts' vierde achter Chris Froome, Nairo Quintana en Alejandro Valverde.

Dan maar de Vuelta, de ronde die hij in 2010 als 25-jarige wist te winnen. De vorm was goed, de haai was klaar om zijn tanden te laten zien. Maar in de tweede rit ging het al mis. Nibali wordt opgehouden door een valpartij in de finale van de koers en moet een gat dichten op een op hol geslagen peloton.

Zijn ploeg bedenkt een truc, een van de oudste uit het grote wielerboek. Alleen dit keer zien miljoenen tv-kijkers live hoe Nibali zich aan het portier van zijn ploegleidersauto laat voortsleuren richting de kop van de wedstrijd.