Met hulp van 'Iceman' Wim Hof vecht Overeem op zijn 42ste nog tegen Hari

Het moet een vreemd tafereel zijn voor omwonenden of toevallige voorbijgangers. Een stuk of twintig vechtsporters liggen op een snikhete middag in augustus op hun rug op het kunstgras in een tuin ergens in Amersfoort. Ze doen oefeningen, waarbij ze zo lang mogelijk hun adem inhouden. Vervolgens stappen ze in de hoek van de tuin in een van de twee met ijskoud water gevulde vrieskisten. De tuin is van Alistair Overeem, de 42-jarige vechtsportveteraan die het zaterdagavond in de Gelredome opneemt tegen Badr Hari. De 112 kilo wegende zwaargewicht zweert bij de methode van Wim Hof, de bebaarde 'Iceman' die in een korte broek de Mount Everest beklom.

Overeem samen met 'Iceman' Wim Hof, die zijn leven behoorlijk heeft beïnvloed - Instagram/alistairovereem

Overeem ontmoette Hof al in 2015, maar is pas sinds een jaar helemaal in de ban van diens koudetherapie. Hij doet dagelijks Hofs ademhalingsoefeningen, om vervolgens in het ijskoude water te stappen en daar controleert hij of hij de oefeningen correct heeft uitgevoerd. Volgens Hof kan het lichaam veel meer aan bij de juiste ademhaling. Verhoeven van troon stoten Overeem heeft al een lange carrière in de vechtsport achter zich. Hij vocht in Japan in de K-1 en woonde tien jaar in de Verenigde Staten, waar hij een vooraanstaand UFC-vechter was. In de nadagen van zijn loopbaan hoopt hij Rico Verhoeven van zijn Glory-troon te stoten. Als Overeem zaterdag van Hari wint, dan is dat normaal gesproken de opmaat voor een wereldtitelgevecht met Verhoeven in het voorjaar.

Alistair Overeem neemt het zaterdagavond op tegen Badr Hari en gaat vol vertrouwen het gevecht in. - NOS

Op 12-jarige leeftijd begon Overeem al met de vechtsport. "In die dertig jaar ben ik altijd perfectionistisch bezig geweest", vertelt hij. "Ik was steeds op zoek naar dingen die beter konden. Het gaat om de details, die paar procenten die beter kunnen. Dat is de rode draad in mijn carrière." "Ik heb, denk ik, wel twintig verschillende voedingsdeskundigen gehad. Van allen heb ik veel mogen leren en inmiddels ben ik zelf een voedingsdeskundige geworden." Hij weet perfect hoe hij zijn lichaam van 112 kilo aan spieren in vorm moet houden. Bijna elke dag om 4 uur op Overeem eet zes grote maaltijden per dag en zit vaak 's ochtends al een grote lap biefstuk naar binnen te werken. "Behalve vlees eet ik noten, groente en fruit. En ik drink water of sap." Sommige producten zul je in zijn koelkast nooit vinden. "Geen E-nummers, snelle koolhydraten of suiker." Dat Overeem op zijn respectabele leeftijd nog altijd aan de top staat, dankt hij aan zijn ijzeren discipline. Hij heeft een vast dagritme. "Vaak sta ik om 4 uur op. Dan ga ik mediteren en doe ik yoga-oefeningen om mijn lichaam klaar te maken voor de dag." Later in de dag volgen de zorgvuldig uitgekiende maaltijden en de kracht- en vechttrainingen. En sinds een jaar heeft Overeem dus de ademhalingsoefeningen van Hof toegevoegd aan zijn dagelijkse routine.

Badr Hari (37) neemt het zaterdag de Gelredome op tegen een andere veteraan in de vechtsport: Alistair Overeem (42). - NOS

"Voeding is cruciaal om alles uit je lichaam te halen, maar zuurstof is het belangrijkste molecuul dat we nodig hebben. En dat blijft bijna altijd onderbelicht. Bijna niemand heeft het over de longen", zegt de kickbokser. "Wim is op dat gebied juist een voorloper met zijn koudetherapie. Hij is mentaal ijzersterk en heeft magische dingen laten zien", vertelt Overeem enthousiast. "Die man heeft mijn leven beïnvloed." Speciale coach voor ademhaling Hof is er vanavond dan ook bij in de Gelredome, waar Overeem het opneemt tegen Hari. Tot het begeleidingsteam van Overeem behoort ook Roy van der Ploeg, die hem helpt met de ademhalingsoefeningen. Van der Ploeg kampte met een ziekte, waar in verschillende ziekenhuizen geen remedie voor gevonden werd. Hij legde zich daar echter niet bij neer en probeerde de onconventionele methode van Hof. Hij herstelde volledig en doet inmiddels zelf weer aan kickboksen.

Alistair Overeem in de vrieskast in zijn tuin. Op de rand van de kist zit ademhalingscoach Van der Ploeg. - NOS

In de tuin van Overeem leidt Van der Ploeg de ademhalingstraining. En hij reist met Overeem mee, bijvoorbeeld naar een trainingskamp van vijf weken in Thailand. Of naar Kroatië, waar Overeem onlangs Budimir Buda Sobat ontmoette. De Kroaat staat sinds vorig jaar in het Guiness' Book of Records, nadat hij ruim 24 minuten lang zijn adem had ingehouden onder water. Dergelijke ontmoetingen inspireren Overeem. "Ik ben iemand die altijd de grenzen opzoekt, in de sport en in het leven."

Overeem op bezoek bij de Kroaat Budimir Sobat, die in het Guiness Book of Record staat: 24 minuten lang onder water blijven zonder adem te halen. - Instagram/budimirbudasobat

Die grens zoekt hij nu op met de ademhalingstechnieken. Overeem kan zo'n vijf minuten zijn adem inhouden en zit in ijsbaden met een temperatuur rond het vriespunt. "Als je goed en diep ademt, kun je overal tegen: kou, hitte, stress", legt Overeem uit. "Vandaag de dag hebben we allemaal stress. Dan functioneert je lichaam niet optimaal. Het is belangrijk om dat uit te kunnen zetten en dat doe je door middel van je longen. Het koude bad is vervolgens de test: doen je longen het goed?" Optimaal voorbereid Kort voordat hij zaterdagavond de ring in stapt om het op te nemen tegen Hari, zal Overeem nog een keer zijn ademhalingsoefeningen doen. De 42-jarige kickbokser heeft het gevoel optimaal voorbereid te zijn op het gevecht. "Echt, ik voel me nu veel sterker dan tien jaar geleden. En dat ga ik laten zien in de Gelredome"