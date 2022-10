Verstappen behoudt poleposition in Japan ondanks incident met Norris

Max Verstappen start zondag bij de Grand Prix van Japan van poleposition. Daarmee heeft Verstappen zichzelf verzekerd van een uitstekende uitgangspositie voor de race waarin hij zijn tweede wereldtitel kan veiligstellen.

Verstappen moest zich na de kwalificatie nog wel melden bij de stewards. In de derde kwalificatiesessie verloor hij na het neerzetten van een tijd ineens de controle over zijn bolide. De Red Bull-coureur schoof naar de zijkant van de baan terwijl McLaren-coureur Lando Norris hem op hoge snelheid voorbij wilde.

Foutje op koude banden

"Ik reed vrij langzaam en wilde versnellen, maar de banden waren nog te koud", verklaarde Verstappen. Norris moest door het gras en kon daarmee een aanrijding nog net voorkomen.

De stewards legden Verstappen geen straf op, maar gaven hem slechts een reprimande die geen gevolgen voor de uitslag van de kwalificatie heeft. Ferrari-coureur Charles Leclerc noteerde achter Verstappen de tweede tijd, de Monegask moest 0,010 seconde toegeven op Verstappen. Leclercs teamgenoot Carlos Sainz eindigde als derde.

Horner verwacht geen consequenties

Verstappens teambaas Christian Horner liet voor het verdict van de stewards naar buiten kwam weten dat hij niet niet goed begrijpt waarom Norris überhaupt langs Verstappen wilde.

"Er is volgens mij een herenakkoord tussen de coureurs dat ze elkaar in een out-lap (de ronde voorafgaand aan een rondje waarin een tijd wordt neergezet, red.) niet inhalen in de laatste chicane. Het zou me verbazen als dit nog gevolgen krijgt."

Dat Verstappen iets naar links schoot, speelt volgens Horner geen rol. "Ze wisten van elkaar dat ze beiden in een out-lap zaten, het is hoogst ongebruikelijk om op dat punt een inhaalactie te proberen."