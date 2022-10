Explosie op strategische brug tussen Krim en Rusland, rijbaan weggeslagen

Op de brug die de door Rusland geannexeerde Krim verbindt met het Russische vasteland is vanmorgen een grote brand uitgebroken. Op beelden is te zien dat een trein op de Krimbrug in brand staat en dat de rijbaan op het naastgelegen brugdeel is weggeslagen. Oekraïense media melden dat de brand is ontstaan na een explosie.

Op sociale media gaan beelden rond van de explosie. De beelden zijn niet onafhankelijk geverifieerd: