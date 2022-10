F1-droom in vervulling voor De Vries: 'Als familie heel lang naartoe geleefd'

Een droom is in vervulling gegaan. Met een contract bij Formule 1-team AlphaTauri heeft Nyck de Vries eindelijk zijn felbegeerde plekje in de koningsklasse van de autosport veroverd. "Dit is fantastisch, hier hebben we als familie en ik persoonlijk heel lang naartoe geleefd", zegt de coureur uit Sneek op het circuit van Suzuka in gesprek met de NOS. "Ik ben heel erg dankbaar dat wij onze droom op deze manier toch mogen vervullen en nu een kans krijgen in de Formule 1." Carrousel in stroomversnelling De verhuizing van Alpine-coureur Fernando Alonso naar Aston Martin, die begin augustus al wereldkundig werd, heeft volgens De Vries de transfermolen in een stroomversnelling gebracht. "Vanaf dat moment was ik op de achtergrond al onderdeel van de carrousel." Door de overstap van Alonso was er voor Pierre Gasly plek bij Alpine en kwam er bij het zusterteam van Red Bull Racing een plekje vrij. "In die carrousel waren er meerdere opties. Dit bleek de meest voor de hand liggende", aldus de 27-jarige De Vries, die onlangs zijn visitekaartje afgaf door als vervanger van de zieke Alexander Albon punten te pakken in Italië bij zijn GP-debuut.

Quote Max en ik hebben in Monza samen gegeten. Ik weet zeker dat hij een goed woordje voor mij heeft gedaan. Nyck de Vries

Naast regerend wereldkampioen Max Verstappen is De Vries komend seizoen de tweede Nederlander in de Formule 1. De leider in de WK-stand, die zondag op Suzuka zijn tweede wereldtitel kan pakken, speelde zelfs een klein rolletje in de komst van De Vries naar AlphaTauri. "Max en ik hebben in Monza samen gegeten. Ik weet zeker dat hij een goed woordje voor mij heeft gedaan, daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. Ondanks dat ik iets ouder ben, voelt het bijna alsof hij mijn oudere broer is. Hij heeft ongetwijfeld zijn steentje bijgedragen."

De Vries en Verstappen in Singapore - Red Bull Content Pool

De relatief hoge leeftijd van zijn nieuwe coureur is geen enkel probleem voor teambaas Franz Tost. "Dat staat op papier en is iets voor bureaucratische mensen. Nyck is jong genoeg, fris en snel. Hij past perfect in ons team." "Het duurde lang voordat hij zijn kans kreeg in de Formule 1, maar nu pakt-ie 'm. Wat dat zegt over zijn karakter? Hij is gemotiveerd. Zulke mensen hebben wij nodig om te pushen, om verder te komen. Hij weet dat dit zijn kans is en die zal hij pakken. Als we hem een goede auto geven, ben ik ervan overtuigd dat hij het goed gaat doen." WK-punten extra trigger Bij de GP van Italië, vorige maand, pakte De Vries in de Williams direct twee WK-punten. Was dat het laatste duwtje om iedereen te overtuigen? "Natuurlijk, dat was belangrijk. Dit was de trigger dat Red Bull Racing hem contracteerde", aldus Tost. "Dat Nyck snel was, wisten we allemaal, omdat dat hij in alle raceklassen gewonnen heeft. Daarvoor was het geen groot risico voor Red Bull Racing om hem aan boord te halen."

AlphaTauri-teambaas Franz Tost - Getty Images

De Vries gaat bij de renstal van de Oostenrijker Tost een duo vormen met de Japanner Yuki Tsunoda. "Dat is een goede combinatie", verwacht Tost. "Mentaal gezien, maar ook omdat ze dezelfde lengte hebben", lacht hij. "Dus als we iets moeten veranderen aan de auto, hoeven we niet veel te veranderen. Want ze wegen precies hetzelfde " Tost verwacht dat De Vries weinig aanpassingstijd nodig zal hebben. "De periode waarin Nyck echt moet leren, zal kort zijn. Als onze auto goed werkt, zal hij er direct staan. Hij heeft veel ervaring in alle raceklasses en zal meteen snel zijn."

