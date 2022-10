Contributieverhoging dreigt bij sportscholen: 'Ze kunnen niet anders'

Volgens Ronald Wouters, directeur van NL Actief, is een contributieverhoging een laatste redmiddel: "Het is een dilemma voor veel ondernemers. Enerzijds wil je geen klanten kwijtraken, anderzijds kun je niet echt anders."

"Ze doen dat met tegenzin, maar zeggen niet anders te kunnen, en geven ook aan dat ze zeker niet genoeg compenseren. De ondernemers die niet verhogen, doen dat veelal uit angst voor opzeggingen", zo staat in het rapport. De laatste categorie bestaat uit 10 procent van de ondervraagde ondernemers. De rest denkt het niet te gaan doen of twijfelt nog.

De stijgende gas- en energieprijzen raken iedereen: alles wordt duurder. Dat geldt ook voor sporten. Bijna de helft van de sportschooleigenaren en fitnessondernemers overweegt de contributie verhogen, of heeft al besloten om dat te doen. Dat komt naar voren uit een enquête onder de leden van branchevereniging NL Actief. Niet alleen de fitnessbranche, maar ook in de rest van de sportsector overwegen verenigingen om hun contributie te verhogen.

Fitnessondernemer Ton Schouten is een van de ondernemers die zijn tarieven willen opschroeven: "Ik denk dat ik alle contributies met 2 euro ga verhogen."

Samen met zijn dochter runt Schouten Fitnessclub Nederland, een sportschoolconcern met twaalf vestigingen. Daarnaast hebben ze ook nog een sport- en wellnesscentrum, en daar zijn de problemen het grootst, vertelt hij. De drie tennisbanen, twee padelbanen, twee sporthallen en een grote fitnesshal gebruiken bij elkaar veel gas en elektriciteit.

Te hoge energierekening

"Normaal gesproken hebben we daar een energierekening van 60.000 à 70.000 euro per jaar", legt Schouten uit. Dat is al veel, maar met het aflopen van zijn vaste contract per 1 januari wordt dat nog veel hoger. "Alles bij elkaar kom ik volgend jaar op 360.000 euro uit voor gas en elektra, en dat kan niet".

Alles doorberekenen aan zijn klanten wil Schouten niet. "Als ik de prijs 10 euro omhoog doe, dan komen mensen niet meer bij ons sporten. Vandaar het bedrag van 2 euro." De rest wil hij proberen aan te pakken met aanpassingen, zoals de verwarming lager zetten, de kleedkamers sluiten en mogelijk een doucheverbod.

Verenigingen

Ook bij sportverenigingen hangt vanwege de energiecrisis een steviger prijskaartje in de lucht. Afgelopen zomer al concludeerde het Mulier Instituut, dat allerlei sportgerelateerde zaken onderzoekt, dat 48 procent van de sportverenigingen verwacht de contributie volgend jaar te moeten verhogen, terwijl de energieprijzen ten tijde van het onderzoek zelfs nog gematigd waren vergeleken bij de huidige.

Vorige maand trok ook de KNVB aan de bel over de gevolgen van de energiecrisis in de voetballerij: "Stijgende energielasten zetten de sport financieel onder grote druk. Dit leidt ertoe dat voetbalverenigingen zich genoodzaakt voelen de contributie te verhogen", zo staat op de website.

Tussen wal en schip

Afgelopen week presenteerde het kabinet plannen om het mkb tegemoet te komen in de hoge energiekosten. Maar veel is nog onduidelijk, en dat is het volgens NL Actief-directeur Wouters het hete hangijzer: "Ondernemers weten nu niet waarop ze moeten anticiperen, het is moeilijk om maatregelen te nemen als je niet weet waar je op kunt rekenen."

Ook Lodewijk Klootwijk van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (waar de sportschoolhouders onder vallen), maakt zich zorgen: "De kleine sportaanbieders kunnen mee met de huishoudregeling, de grote ondernemingen kunnen mee met de grootgebruikers. De groep die daartussen zit, zal tussen wal en schip vallen."