Schiphol vroeg om hulp leger, ministeries en NCTV wezen het af

De leiding van Schiphol heeft de afgelopen maanden tweemaal het leger gevraagd om de chaos bij de beveiliging te verlichten, meldt De Telegraaf. In zowel juni als in september deed de directie een noodkreet. Maar in Den Haag werd daar volgens de krant geen gehoor aan gegeven.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zou niet onwelwillend tegenover het idee hebben gestaan. Hoewel legerinzet hoogst ongebruikelijk is, wilde minister Harbers van door de extreme drukte op de luchthaven het toch bespreken, schrijft het dagblad.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de ministeries van Defensie en van Justitie en Veiligheid schoten het plan vervolgens af. Daar werd gezegd dat het leger hier niet voor bedoeld is, blijkt uit documenten die De Telegraaf heeft ingezien. De luchthaven heeft dit aan de krant bevestigd.

Getrainde mensen

De NCTV wees erop dat Schiphol geen bevoegdheid heeft om dergelijke hulp aan te vragen. Het ministerie van Infrastructuur had er geen openbaar belang bij, staat in een nota. "Met de inzet van militairen zou immers eerst en vooral het commerciële belang van Schiphol worden gediend." Ook was er een risico op precedentwerking, waarbij andere commerciële partijen om hulp zouden kunnen vragen.

Een woordvoerder van Schiphol zegt tegen De Telegraaf dat hulp van het leger voor verlichting had kunnen zorgen. "We hadden getrainde mensen nodig. Militairen zijn dat. We weten natuurlijk nooit welk effect het had gehad, omdat ook niet duidelijk is geworden hoeveel mensen eventueel ingezet hadden kunnen worden."