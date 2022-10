Wat is de boodschap van Bidens nucleaire Armageddon? Strategie?

De woorden van Biden hebben volgens Ben Hodges, oud-generaal van het Amerikaanse leger, wellicht dan ook nog een ander doel. En dat is een waarschwuing aan het Kremlin. "Poetin moet beseffen dat de Verenigde Staten serieus met een antwoord zullen komen op een nucleaire aanval." De Russen hebben geen enkel voordeel als ze het zo ver laten komen, zegt hij. "Biden wil dat ook de mensen rond Poetin dat goed in hun oren knopen."

De Russische nucleaire-expert vindt de gebruikte term door Biden wel zorgwekkend. Omdat de Amerikaanse president ermee impliceert dat de VS bereid is om het tot een nucleair Armageddon te laten komen. "Dat vind ik heel gevaarlijk, want dan is de boodschap dat de Verenigde Staten bereid zijn om gelijke tred te houden wat betreft nucleaire dreiging."

"Maar we zijn echt nog wel een paar stappen verwijderd van de inzet van kernwapens", zegt Podvig ook. "De Russische kernwapens staan nog steeds in opslag en zover ik begrijp, zijn er geen tekenen dat ze zijn verplaatst of worden voorbereid voor gebruik."

De VS hebben geen enkele informatie waaruit blijkt dat Poetin heeft besloten dat ook echt te doen, maar volgens Amerikaanse media weerspiegelen de woorden van Biden de verhoogde bezorgdheid binnen zijn regering. "Het is zeker een gevaarlijke tijd", zegt de Russische nucleaire-expert Pavel Podvig, die voor de VN onderzoek doet naar de Russische kernmacht.

Amerikaanse media speculeren over toenemende bezorgdheid in het Witte Huis, na waarschuwende woorden van de Amerikaanse president Joe Biden. Die zei gisteravond dat voor het eerst sinds de Cubaanse rakettencrisis er een direct risico bestaat van een naderend Armageddon, die al het leven op aarde kan beëindigen. Biden denkt dat de Russische president Vladimir Poetin "geen grap maakt" als hij dreigt met nucleaire wapens.

Als Poetin 'op de rode knop drukt' dan zal het volgens militaire experts waarschijnlijk gaan om een zogenoemd tactisch nucleair wapen bedoeld voor militaire doelwitten. Dat zijn veel minder sterke explosieven dan de zogeheten strategische kernwapens, die een bereik hebben van ruim 5500 kilometer. Deze kernwapens veroorzaken verwoestingen over een groot oppervlakte. Ook de Russische bevolking zou getroffen worden door zo'n explosie in buurland Oekraïne.

Poetin komt regelmatig met dreigende taal richting het Westen. Vooral de militaire-, politieke- en monetaire steun aan Oekraïne is hem een doorn in het oog. Oekraïense troepen breken op meer en meer plaatsen door de Russische linies in het zuiden en noordoosten van het land, met dramatische verliezen voor Rusland als gevolg.

Maar een nucleaire aanval zou een enorme politieke stap zijn, die volgens Podvig geen enkele militaire waarde heeft. "Het zou echt betekenen dat heel veel mensen worden gedood. Want niemand maakt zich enige illusies over waar een grootschalig nucleair conflict toe zou kunnen leiden."

Chantagemiddel

Als Rusland toch op de één of andere manier kernwapens inzet in Oekraïne is het volgens Podvig een grote fout als de VS ingrijpt en er militair op reageert. Want in zekere zin is dat waarschijnlijk wat Poetin wil, denkt hij. "Hij wil een direct conflict met het Westen. Dan kan hij nog veel explicieter gaan dreigen met kernwapens."

Het kan Poetin niet schelen hoeveel doden er vallen in zijn strijd, maar de Russen zullen zichzelf bombarderen tot een pariastaat. En als Poetin daar niet van onder de indruk is, dan zeker wel de mensen om hem heen, geloven beiden. Daarom moet het Westen ook heel duidelijk zijn. "Als je toegeeft, zal iedereen die een kernwapen heeft dat als chantagemiddel kunnen gebruiken", zegt Hodges.

Biden zal ervoor wil zorgen dat de mensen rond Poetin beseffen dat ze geen toekomst hebben als hij een nucleair wapen gebruikt. Geen greintje kans op een normaal leven in het post-Poetin en post-conflicttijdperk, "dat ergens volgend jaar al begint", zegt Hodges.

De oud-generaal ziet net als steeds meer Kremlinwatchers dat er in Rusland al wordt nagedacht over de opvolging van Poetin. De rampzalige uitkomst van de invasie in Oekraïne heeft voor zijn positie alles veranderd. "Die combinatie van rampen op het slagveld, de groeiende schade aan de Russische economie en de reactie van mensen op de mobilisatie laten zien hoe ongelukkig de Russen zijn en dat er een machtsstrijd gaande is binnen het Kremlin."

Al kan zijn opvolger nog erger zijn, zegt Hodges. "Ze hebben daar geen tekort aan ultranationalistische hardliners."