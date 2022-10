Wekdienst 8/10: Iran-demonstratie op het Malieveld • Ronde van Lombardije

Eerst het weer: In het zuiden perioden met zon, in het noorden naast geregeld zon ook een enkele bui. Maximumtemperatuur rond 16 graden.

In het Groningse gaswinningsgebied is rond 04.15 uur een aardbeving geweest. De beving had volgens het KNMI een kracht van 3,1. Het instituut registreerde de aardbeving bij het dorp Wirdum, tussen Loppersum en Appingedam.

Of er schade is door deze beving is nog onbekend. Twee weken geleden was er in het gaswinningsgebied ook al een aardbeving. Die was bij Uithuizen en had een kracht van 2,7.

Op sociale media melden mensen uit onder meer de stad Groningen, Appingedam, Delfzijl en Hoogezand dat ze de beving gevoeld hebben. Volgens het KNMI is sprake van een zogeheten 'geïnduceerde aardbeving'. Dat betekent dat er geen natuurlijke oorzaak is.

De zwaarste aardbeving in het gebied is in 2012 gemeten. Die beving was in Huizinge en had een kracht van 3,6.