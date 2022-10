In 2023 twee Nederlanders in Formule 1: De Vries tekent bij AlphaTauri

Naast Max Verstappen rijdt er volgend seizoen een tweede Nederlander in de Formule 1. Nyck de Vries (27) komt volgend jaar in de koningsklasse van de autosport uit voor AlphaTauri, zo heeft het team bekendgemaakt.

De Vries zegt dat hij er zin in heeft om volgend seizoen bij het zusterteam van Verstappens Red Bull Racing aan de slag te gaan. "De F1 is altijd mijn droom geweest. Ik ben er dankbaar voor dat ik die droom in vervulling kan laten gaan", laat hij weten in een verklaring.

Teambaas Franz Tost zegt dat er met De Vries een nieuw hoofdstuk start. "Ik ken Nyck sinds zijn karttijd, toen hij Europees en wereldkampioen werd in 2010 en 2011", laat hij weten aan de NOS.

"Daarna ging hij naar Formule Renault en won daar ook het kampioenschap. Net als in de Formule 2 en de Formule E. Voor mij is hij een heel getalenteerde coureur. Hij is snel, professioneel en weet hoe het is om races en titels te winnen. Ik kan niet wachten hem in onze auto te zien."

Ruimte na vertrek Gasly

Bij AlphaTauri neemt De Vries het stoeltje over van Pierre Gasly, die vertrekt naar Alpine. De Vries wordt teamgenoot van de Japanner Yuki Tsunoda.

AlphaTauri is het zusterteam van Red Bull Racing waar Max Verstappen in 2015 debuteerde in Formule 1 (toen nog onder de naam Toro Rosso), voordat hij een jaar later werd gepromoveerd naar het hoofdteam.