Zeker drie doden door explosie bij tankstation Ierland

Bij een explosie in het noordwesten van Ierland zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Ook zijn er veel gewonden gevallen. Gevreesd wordt dat het dodental nog zal oplopen: meerdere mensen zitten vast onder het puin.

Het incident gebeurde gistermiddag bij een tankstation in de plaats Creeslough. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De ravage is enorm. Een groot deel van het tankstation is verwoest, evenals meerdere panden in de omgeving. Ook auto's zijn verwoest of beschadigd geraakt.

In het kleine plattelandsdorpje is iedereen volgens een lokale parlementariër in een complete roes. "We zijn allemaal in shock", zei parlementariër John O'Donnell tegen Sky News.

'Bedroefd en geschokt'

Premier Martin van Ierland heeft zijn condoleances overgebracht aan de familie van de slachtoffers en aan het dorp. Volgens hem werken de hulpverleners "in zeer traumatische omstandigheden".

De uitbater van het tankstation, het Ierse bedrijf Applegreen, zegt "diep bedroefd en geschokt" te zijn door het nieuws. "Onze gedachten en gebeden zijn bij de familie en vrienden van de slachtoffers, de gewonden en de gemeenschap."