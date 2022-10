Amerikaanse onderzoekers: schilderij Meisje met de Fluit niet van Vermeer

Het schilderij Meisje met de Fluit, dat in de National Gallery of Art in Washington hangt, blijkt niet van de Nederlandse schilder Johannes Vermeer te zijn. Dat zeggen Amerikaanse wetenschappers na onderzoek, melden diverse Amerikaanse media. De resultaten worden vandaag onthuld.

Er werd al langer betwijfeld of het werk uit de zeventiende eeuw wel van Vermeer is, omdat het er niet goed genoeg uitzag. Tijdens de coronapandemie zag het museum in Washington een kans om het werk nader te onderzoeken.

Het museum heeft vier werken die aan Vermeer werden toegeschreven. Maar uit onderzoek in het laboratorium blijkt nu dus dat een van die werken niet van Vermeer is. De andere drie werken zijn ook onderzocht.

Onduidelijk van wie dan wel

Met moderne technieken en analyse van het pigment hebben de onderzoekers vastgesteld dat het Meisje met de Fluit duidelijk niet van Vermeer is. Een van de wetenschappers zegt tegen The New York Times dat het werk op een andere manier geschilderd is dan de werkwijze van Vermeer. Het was veel ruwer geschilderd.

Wie dat heeft gedaan, is onduidelijk. Het kan gaan om een leerling van Vermeer, maar ook om een familielid, een amateur die schilderlessen had genomen of een freelance kunstenaar. Die persoon zou de techniek van Vermeer wel hebben begrepen, maar de uitvoering ervan niet.

"We weten veel ook niet", zegt Marjorie Wieseman, die namens de National Gallery meewerkte aan het onderzoek. "We weten niets over wie dit heeft gemaakt, en onder welke omstandigheden." Het museum heeft overigens geen plannen om het werk weg te halen.

Meisje met de Rode Hoed

Wereldwijd zijn er zo'n dertig schilderijen bekend die aan Vermeer worden toeschreven. De onderzoekers bekeken ook het schilderij Meisje met de Rode Hoed, dat eveneens in Washington hangt. Ook van dat werk werd betwijfeld of het wel van Vermeer was. Maar dat blijkt wel het geval.

Verschillende andere werken van de Hollandse meester zijn te zien in onder meer het Mauritshuis in Den Haag (zoals het Meisje met de Parel en Gezicht op Delft) en het Rijksmuseum in Amsterdam (onder meer het Melkmeisje).