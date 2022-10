Oud-atleet Sedoc: 'Kreeg ook signalen over misstanden in Nederlandse atletiek'

"Ik heb wel signalen over misstanden vanuit Nederland gehoord, maar ik vind het lastig omdat ik Charles van Commenée en Ad Roskam niet heb gesproken. Ik heb signalen ontvangen dat je je kunt afvragen of het wel veilig is om je uit te spreken, met name als atleet. Is het wel veilig om je uit te spreken zonder bang te zijn voor consequenties zoals niet meegaan naar toernooien?", vraagt de atletiekspecialist zich af.

Sedoc kent Van Commenée heel goed. "Mijn hele leven al." De oud-atleet, Europees indoorkampioen op de 60 meter horden in 2007, herkent het beeld dat van Van Commenée in de artikelen wordt geschetst niet. "Maar ik heb verhalen gehoord van Britse en Nederlandse atleten dat hij heel erg streng kan zijn. Het is natuurlijk heel pijnlijk als je dit dan hoort en leest."

"Alles is gericht op de prestatie en topsport en daarvoor moet het menselijke bijna wijken." Dat is atletiekanalist Gregory Sedoc van de NOS wel duidelijk geworden uit gesprekken met Britse atleten die de afgelopen jaren met Charles van Commenée hebben gewerkt.

Gregory Sedoc is oud-atleet en heeft nog veel contact met de huidige generatie atleten. Zo hoorde hij ook over de manier van werken van Charles van Commenée. - NOS

De Nederlandse topatleten trainen doorgaans allemaal op sportcentrum Papendal. Roskam trad in 2014 aan als technisch directeur van de Atletiekunie en Van Commenée in 2018 als hoofdcoach. De Amsterdammer was ook een aantal jaren technisch directeur van de Britse atletiekbond en kende met de Britten grote successen op de Olympische Spelen van Londen (2012).

Onder leiding van het tweetal maakte de Nederlandse atletieksport een grote sprong. De afgelopen jaren werden grote internationale successen behaald met Femke Bol, Sifan Hassan, Anouk Vetter, Liemarvin Bonevacia en de estafetteploegen op met name de 4x400 meter. Bij de Olympische Spelen van Tokio veroverde de atletiekploeg vorig jaar liefst acht medailles."

Drang naar medailles

En die drang naar medailles op grote toernooien, speelt een belangrijke rol. Is de mening van Sedoc. "Als je kijkt hoe groot de droom is van atleten en coaches om een medaille te halen, om uiteindelijk op een groot toernooi te shinen, dan worden vaak heel veel ethische en menselijke dingen aan de kant geschoven voor dat ene doel. Daar kan je nooit aan voorbijgaan. Dat moet bespreekbaar zijn", meent Sedoc.

De atletiekanalist vraagt zich ook af wat er met de signalen is gebeurd die de Atletiekunie opgevangen heeft over misstanden. "Ik weet niet wat ermee is gedaan, maar als er niets mee is gedaan vind ik dat heel erg kwalijk. Het is anno 2022 niet meer mogelijk dat je daar niets mee doet. In het verleden zijn bij sporten veel zaken onder het tapijt geschoven, maar daar komen we nu niet meer mee weg. Er moet wat aan gedaan worden."