Groningen vecht met tien man voor wat het waard is, maar verliest van RKC

Het was even schrikken voor Groningen, toen RKC-back Thierry Lutonda binnen de minuut doorbrak over links en de bal voor het binnenschieten had. Zijn inzet ging rakelings voorlangs, waarna de thuisploeg het initiatief in handen nam.

Na zeventien minuten ging Lutonda in zijn eigen zestienmeter flink in de fout. De jonge Belg poogde Tomas Suslov af te stoppen met een tackle, maar zette die onhandig in: strafschop. Ricardo Pepi, de Amerikaanse huurling van Augsburg, schoot hard en beheerst binnen achter de kansloze Etienne Vaessen.

Het was een terechte goal na een fase waarin Groningen strijdbaar oogde en aardig voetbalde. Dat was voor de eerste keer sinds een paar weken, want de ploeg maakte een moeizame periode door.

Rood Balker

Maar één moment van onachtzaamheid in de defensie van de thuisploeg zette de wedstrijd volledig op z'n kop. Roy Kuijpers werd uit het oog verloren en kon alleen op de keeper af. Balker trok daarop aan de noodrem en gaf zo een strafschop weg. Tot overmaat van ramp kreeg hij rood.

Dario van den Buijs schoot vanaf elf meter onberispelijk binnen. Het was een wrang kantelpunt voor de ploeg van Frank Wormuth, die tot dan weinig verkeerd had gedaan.