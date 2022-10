Volleybalsters kunnen kwartfinales WK vergeten; stunt tegen Brazilië blijft uit

Er staat voor Oranje nog één wedstrijd op het programma (zondag om 15.30 uur tegen Japan), maar de benodigde vierde plaats in de poule is niet meer haalbaar.

De Nederlandse volleybalsters hadden een stunt nodig om zicht te houden op de kwartfinales van het WK, maar die zat er vrijdagavond niet in tegen de nummer een van de wereldranglijst Brazilië. De ploeg van bondscoach Avital Selinger verloor in Ahoy met 3-0.

Nederland begon, net als in de wedstrijd tegen China, sterk aan het duel. Met name Nika Daalderop startte goed en scoorde bijna elke mogelijkheid die ze kreeg. Het ging lange tijd gelijk op en Brazilië had het moeilijk met de Nederlandse blokkering.

Bij een 10-10 stand schakelden de Braziliaansen echter een tandje bij en liepen ze vijf punten uit. Op de service van de ingevallen Laura Dijkema deed Nederland weer wat terug en naderde het Brazilië tot op één punt, maar in de slotfase verloor Oranje de aansluiting weer. De set ging met 25-19 naar Brazilië.

Andere basis in tweede set

Selinger greep in en liet Dijkema en Celeste Plak in plaats van Britt Bongaerts en Elles Dambrink beginnen aan de tweede set. Dat had niet direct het gewenste effect. Brazilië pakte al snel een voorsprong, maar op de service van Eline Timmerman kwam Oranje op gelijke hoogte en even later serveerde Daalderop Nederland naar een voorsprong.