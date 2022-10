Eurovisie Songfestival 2023 in Liverpool, 'Oekraïne zal centraal staan'

Het Eurovisie Songfestival is volgend jaar in Liverpool. Door de oorlog kan het festival volgens organisator European Broadcasting Union (EBU) niet plaatsvinden in Oekraïne, het land dat dit jaar won in Turijn.

Normaal gesproken is de winnaar van het Eurovisie Songfestival het gastland voor de volgende editie. Omdat de Brit Sam Ryder dit jaar als tweede eindigde, besloot de EBU het evenement te houden in een stad in het Verenigd Koninkrijk. Zeven steden wilden het songfestival binnenhalen. Uiteindelijk bleven Glasgow en Liverpool over, waarna de organisatie koos voor Liverpool.

De EBU organiseert het evenement samen met de BBC, en met medewerking van de Oekraïense nationale televisiemaatschappij UA:PBC.

'Oekraïne centraal'

Songfestival-baas Martin Österdahl noemt Liverpool de ideale plek om het 67e festival te organiseren namens Oekraïne. "De stad staat bekend om muziek", zei hij met een verwijzing naar The Beatles, die uit Liverpool komen. Österdahl toonde zich onder de indruk van de ideeën die in Liverpool leven "om Oekraïne centraal te laten staan als duizenden fans de stad volgend jaar mei bezoeken".

De finale van het songfestival vindt plaats op 13 mei in de Liverpool Arena. De twee halve finales zijn op 9 en 11 mei. Vorig jaar won de band Kalush Orchestra het festival met het nummer Stefania. De Nederlandse inzending S10 eindigde op de elfde plaats. Wie volgend jaar namens Nederland gaat meedoen, is nog niet bekend.