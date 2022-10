Marokkaanse raadsleden ondergedoken na werkbezoek aan Zeist

Dat de raadsleden in Nederland of Frankrijk verblijven, gaat ook rond in de Marokkaanse gemeenschap, blijkt uit gesprekken die RTV Utrecht voerde met meerdere personen.

Hun verblijfsplaats is onbekend. Een van de mannen plaatste wel een verklaring op zijn Facebook-pagina: "We hadden geen andere keuze dan vrijheid en gerechtigheid buiten het vaderland te zoeken". Het raadslid paste zijn woonplaats op de pagina aan naar Amsterdam, maar het is onduidelijk of hij daar daadwerkelijk verblijft.

De delegatie telde dertien mensen: de burgemeester, wethouders, raadsleden en medewerkers van de gemeente Berkane. In tegenstelling tot de rest van het gezelschap besloten de raadsleden Mustapha Sebbani en Abdelghani Kili niet mee terug te reizen naar Marokko. In plaats daarvan doken ze onder.

De twee mannen zijn lid van de gemeenteraad van Berkane, een stad in het noordoosten van Marokko, aan de voet van het Rifgebergte. Al 18 jaar bestaat er een vriendschapsband tussen Berkane en Zeist. In dat kader bracht een delegatie uit de Marokkaanse stad een bezoek aan de Utrechtse gemeente.

Twee Marokkaanse gemeenteraadsleden, die half september op werkbezoek waren in Zeist, zijn niet naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt RTV Utrecht . Het is onduidelijk waar de twee momenteel verblijven.

Vanuit een uitwisseling van jongeren ontstond 18 jaar geleden een mooie, warme band tussen Zeist en Berkane, Marokko. Al die tijd leren we van elkaar en inspireren we elkaar. Ook deze dagen tijdens een mooi werkbezoek. Samen leveren we een kleine bijdrage aan vrede en vriendschap pic.twitter.com/7wk9J4IJ33

Stichting LOS, een steunpunt voor mensen die illegaal in Nederland verblijven, zegt tegen de regionale omroep dat deze actie niet uniek is. "We zien dit wel vaker bij deelnemers aan conferenties, topsporters en musici die na een reis niet terugkeren naar hun eigen land. Ze zien geen toekomst in Marokko en proberen het hier."

Eigen weg

De gemeente Zeist zegt niet op de hoogte zijn geweest van de plannen van de twee raadsleden. Een woordvoerder laat weten dat er op 16 september in goede sfeer afscheid is genomen van de delegatie.

RTV Utrecht heeft geprobeerd contact op te nemen met het stadsbestuur van Berkane. Daar wordt de telefoon niet opgenomen.

Spanningen in het Rif-gebied

Onder de bevolking van het Rif-gebied, waarin de stad Berkane ligt, bestaat al decennia grote onvrede over de slechte leefomstandigheden. De bewoners vinden dat de regio wordt achtergesteld door de overheid en dat die voor betere voorzieningen moet zorgen.

In het najaar van 2016 braken er felle protesten uit na de dood van een visverkoper in Al Hoceima. De man kwam om het leven in een vuilniswagen na een conflict met autoriteiten over een partij vis.

Tien jaar geleden namen ook al 12 raadsleden uit Berkane de benen tijdens een bezoek aan de zusterstad Bondy bij Parijs. Daarmee was de gemeenteraad van Berkane in één klap een derde van haar leden kwijt. Deze raadsleden zijn verdwenen in de illegaliteit of gingen bij familie of vrienden wonen.