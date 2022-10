Jaap van Dissel over verdachtmakingen: 'Het was een poging tot karaktermoord'

Jaap van Dissel noemt recente beschuldigende uitspraken over hem een "poging tot karaktermoord". De RIVM-baas werd op basis van een neptransactieoverzicht beticht van corruptie. De claim, zegt Van Dissel, laat "kerven op de ziel" achter, tasten zijn integriteit als OMT-voorzitter aan en hebben "negatieve effecten op persoonlijke vrijheden". Van Dissel doet deze uitspraken in een uitgebreid interview met Nieuwsuur. Het is de eerste keer dat de RIVM-baas reageert op de beschuldigingen aan zijn adres. Podcasters Yves Gijrath en Erik de Vlieger beweerden een bancair transactieoverzicht van hem in handen te hebben. Daarop zou te zien zijn dat Stichting Open Nederland - die het Testen voor Toegang organiseerde - 7,5 ton aan Van Dissel had overgemaakt. Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren noemde van Dissel daarop "corrupt" en eiste een Kamerdebat. Zijn collega-parlementariër Wybren van Haga diende Kamervragen in over de "betaling" aan Van Dissel. En presentator Raisa Blommenstein herhaalde de beschuldigingen in het tv-programma Ongehoord Nieuws. "Wat mij opvalt is de gretigheid waarmee dat gerucht voor eigen belang wordt gebruikt", zegt Van Dissel nu. "Dat vind ik kwetsend." Bekijk hieronder een uitgebreide reconstructie van de zaak:

Nieuwsuur reconstrueert hoe een neptransactie-overzicht leidde tot ophef. Het slachtoffer van de hetze, Jaap van Dissel, reageert voor het eerst op de zaak. - NOS

Een document met de bankgegevens dat later op Telegram en Twitter werd gedeeld bleek vol onjuistheden te staan en lijkt nep. Het RIVM eiste rectificatie van de podcasters. Die trokken hun aantijgingen in. Van Dissel noemt de beschuldigingen "volkomen absurd" en voelt zich ook aangetast in zijn integriteit als adviseur van de minister van Volksgezondheid en het kabinet. "Een aantijging van corruptie door aanname van gelden, dat wil je niet zomaar laten bestaan." Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid trok in antwoord op de Kamervragen van Van Haga ook fel van leer. Hij noemde het "verontrustend" en "zorgwekkend" dat Kamerleden op basis van ongefundeerde berichtgeving beschuldigingen verspreiden. Van Dissel is "blij en tevreden" met de "ferme reactie" van Kuipers. "Met een klein beetje moeite had men kunnen zien dat de beschuldiging niet klopte. Als het dan toch zo gretig wordt opgepakt, dan zegt dat iets over de dynamiek in bepaalde kringen om dit soort berichten te gebruiken voor eigen doel."

Quote Als ik zes miljoen had, deed ik dit werk niet meer. Jaap van Dissel

De podcasters vroegen volgens Van Dissel pas lang na hun uitzending om wederhoor per aangetekende brief van een advocatenkantoor. Daarop schakelde het RIVM de landsadvocaat in. Omdat de podcasters inmiddels spijt hebben betuigd worden geen juridische stappen gezet. Gijrath en De Vlieger speculeerden eerder al over een gerucht dat Van Dissel aan het begin van de coronapandemie zes miljoen euro aan persoonlijk kapitaal had veiliggesteld, omdat hij onzekere tijden aan zag komen. Van Dissel: "Ik kan best tegen enige satire, en heb de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan. Maar als ik zes miljoen had, deed ik dit werk niet meer." Bodegraven Daarnaast beschuldigen complotdenkers Van Dissel al twee jaar van satanisch-rituele kindermoorden en moest hij worden beveiligd na bedreigingen die daarop volgden. Hij liet zich daar nooit publiekelijk over uit. "Als je als burger min of meer willekeurig wordt geselecteerd voor het businessmodel van bepaalde personen, dat vind ik bizar", zegt Van Dissel nu. Ook op zijn gezinsleden hebben de beschuldigingen zijn "weerslag", zegt hij. Drie mannen die complottheoriën verspreidden, werden vorig jaar door de rechter gedwongen de lasterlijke berichten te verwijderen van sociale media. Maar Van Dissel vreest dat de beschuldigingen aan hem blijven kleven: "Het schetst toch een beeld van een morsig persoon." Het gesprek met Van Dissel is hier te horen: