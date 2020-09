Telstar verliest van MVV en laat koppositie liggen

Telstar is er zondag niet in geslaagd om - in ieder geval voor even - de koppositie in de eerste divisie over te nemen. De ploeg van coach Andries Jonker leed in eigen huis de eerste nederlaag van het seizoen tegen MVV Maastricht: 1-2.

MVV kwam door een strafschop van Jelle Duin op voorsprong. Telstar kreeg vervolgens de kans om eveneens uit een penalty op gelijke hoogte te komen, maar Glynor Plet slaagde er niet in vanaf elf meter te scoren. De 33-jarige spits maakte die fout even later goed door toch de gelijkmaker voor zijn rekening te nemen.

De Belg Koen Kostons schonk de bezoekers vlak voor tijd alsnog de drie punten. Telstar en MVV hebben na drie speelronden allebei vier punten. Koploper NAC Breda kan maandag tegen FC Den Bosch de derde zege van het seizoen boeken.