GroenLinks-leider Klaver wil één programma met PvdA bij Tweede Kamerverkiezingen

GroenLinks zit nu in de oppositie met 8 zetels en de PvdA met 9 zetels. Als het huidige kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie niet eerder ten val komt, gaan de kiezers in 2025 voor een nieuwe Tweede Kamer naar de stembus.

Op de jaarlijkse Kerdijklezing in Den Haag pleit Klaver voor één links-progressief blok met een gezamenlijk programma, maar het woord fusie neemt hij niet in de mond.

De Kerdijklezing is vernoemd naar Arnold Kerdijk, een politicus uit het eind van de 19e eeuw. Het is de bedoeling dat politici in deze jaarlijkse lezing "op inspirerende wijze hun visie op de toekomst uiteenzetten."

In de zomer stemden de leden van de twee partijen al voor een gezamenlijke fractie na de Eerste Kamerverkiezingen in mei 2023. Maar over samenwerking voor de Tweede Kamerverkiezingen had GroenLinks-leider Klaver zich nog niet duidelijk uitgesproken.

In de Tweede Kamer werken de linkse oppositiepartijen geregeld samen; soms voeren Kamerleden het woord voor de beide partijen en partijleider Klaver en fractievoorzitter Kuiken hebben een gezamenlijk plan gemaakt voor een energieplafond. "Het links-progressief blok moet het grootste van Nederland worden."

De PvdA en GroenLinks wilden in 2021 niet zonder elkaar toetreden tot een nieuw kabinet en kwamen vervolgens samen in de oppositie terecht. De leden van GroenLinks moeten zich nog uitspreken over de toekomstvisie van Klaver.

Versplinterd

PvdA-fractieleider Kuiken laat weten het plan van Klaver te steunen. Ze vindt het een logische volgende stap omdat er nu al zo nauw wordt samengewerkt. "Juist in een versplinterd politiek landschap, met 20 partijen, waarin samenwerking steeds moeilijker is, is steeds meer behoefte om wél de krachten te bundelen."

De precieze vorm van de samenwerking ligt nog niet vast, zo wordt bij de PvdA wel benadrukt.