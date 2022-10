Script en bronnen #Ophef-aflevering Jaap van Dissel

En dan, komt de debunk. Want journalist Harry Hol die eerder al aanklopte bij de podcasters krijgt een berichtje. In een Telegramgroep 'Klokkenluiders online' is op woensdagavond 14 september om 23.16 uur een transactieoverzicht gepubliceerd. Het is geen kopie van een bankafschrift maar een 'intel-rapport' waarop de transactie staat, en 't bevat alle details die de podcasters ook noemen. Hol schiet het vermeende bewijs met hulp van andere factcheckers op Twitter aan flarden: Het IBAN-nummer klopt niet... Het genoemde rekeningnummer staat niet op naam van Van Dissel... Zijn titel professor staat erbij, maar dat vermelden banken in ieder geval nooit... Er staat in een tikfout in de straatnaam van de Rabobank... De postcode klopt niet... De eindbalans klopt niet... De betaling komt van 'Gerrints SON', niet van Stichting Open Nederland En er staan nog meer fouten in Harry Hol

"Dus je kon stellen dit is allemaal niet waar nergens op gebaseerd." En wat ons in de socialmedia-analyse dan direct opvalt: die tweets van Hol - waarin hij bewijst dat er van dit transactieoverzicht niks klopt worden veel minder opgepikt dan de tweets waarin Van Dissel wordt beschuldigd. In de lijst van de 50 meest gedeelde tweets over Van Dissel, komt de debunk-tweet van Hol pas plek 49. In bijna alle andere tweets wordt Van Dissel juist in verband gebracht met corruptie of worden er 'vragen gesteld' aan de media over de zaak. Natuurlijk heb ik de podcasters gevraagd waar ze hun beschuldigingen op hebben gebaseerd. Ze ontkennen dat ze zich baseren op het transactie-overzicht dat Hol in handen heeft. Maar alle genoemde details komen dus wel overeen. Yves Gijrath

"We hebben wel een document gehad met wat overeenkomsten, het ziet er ook heel anders uit, dus dat kun je niet helemaal vergelijken. maar wij zagen ook die telfout.

Toen vroegen wij verwerking is handmatig" Ze beroepen zich nu op de disclaimer die ze in hun podcast-aflevering hebben ingebouwd. "Jij hebt keurig disclaimer van 1 procent ingebouwd en dat er dan mensen zijn, zowel in de Kamer als in de media, die corruptie aanhangen, daar ga jij niet over dat zijn andere mensen."

(...) Erik de Vlieger: "We beschuldigen niets en maken ook geen terugtrekkende beweging." Maar disclaimer of niet, het RIVM eist wel een rectificatie van de twee podcasters. Jaap van Dissel "Als je niks laat horen wordt dat ook niet gezien als een goede reactie. Dus vandaar dat we gereageerd hebben, met een schrijven naar een advocaat." Twee dagen later trekken De Vlieger en Gijrath hun beschuldigingen in. Erik de Vlieger "Wij moeten erkennen dat op basis van de gegevens en de bronnen die wij gehad hebben, Van Dissel zeker niet schuldig is aan corruptie." Yves Gijrath "We hebben het gevoel ongelooflijk bezwendeld zijn. We hadden moeten ingrijpen toen Gideon met het verhaal aan de haal ging." Het RIVM besluit daarop geen juridische stappen zetten, zeggen ze. Maar noemt het wel 'ongehoord' dat ook een nieuwsprogramma en een Tweede Kamerlid Van Dissel in verband brachten met corruptie. En minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid zegt in antwoord op de Kamervragen van Van Haga: "Het is zeer zorgwekkend dat Kamerleden deze (smadelijke) uitlatingen zonder enige kritische kanttekening voor waar aannemen." Van wie de podcasters het transactieoverzicht nou in handen kregen dat houden ze geheim. Yves Gijrath "Je kunt 100 keer dezelfde vraag stellen, Rudy."

Of ze nou wel of niet door anderen bezwendeld zijn met vals materiaal, het mikpunt van deze hetze, Jaap van Dissel, krijgt dankzij hun podcast wel behoorlijk wat op z'n dak. We zien dat hij op zijn Twitter-account honderden keren (664) wordt aangesproken over de zaak. En de meeste van de veelgedeelde tweets zijn aanvallend. Slechts een kleine minderheid stuurt Van Dissel een steunbetuiging. Jaap van Dissel "Ik ben niet actief op social media" U ziet dat zelf niet, begrijp ik? "Nee, ik heb m'n Twitteraccount voor het laatst gebruikt, ik schat in: acht jaar terug." Het is niet de eerste keer dat Van Dissel het mikpunt is van wilde beschuldigingen: complotdenkers claimden dat hij satanisch rituele kindermoorden had gepleegd. Nadat ze aanhangers tegen hem hadden opgeruid moest van Dissel worden beveiligd. Jaap van Dissel "Het is een idiote zaak. Dat je daar toch als vrij burger, min of meer at random wordt geselecteerd om onderdeel te worden van een businessmodel van een paar personen, dat vind ik buitengewoon bizar." Alle journalisten die ik spreek, zien dat die ontkrachte 'beschuldiging' toch aan hem blijft kleven. Op sociale media is het zaadje geplant en woekeren de wortels ondergronds. Vasco van der Boon, FD "(...) je ziet dat dit soort onjuiste informatie toch door blijft etteren en ik moet bijna erkennen dat we hebben onderschat wat de reproductie capaciteit is van dit soort desinformatie. Het blijft in leven als het niet weersproken wordt." Sommigen vinden dat Van Dissel nu maar het tegendeel moet bewijzen. (Advocaat) Hester Bais en (privédetective) Dick Steffens die houden de optie open dat de transactie verkeerd is overgetypt. Harry Hol, journalist "Dan kunnen de feiten wel zijn zoals ze zijn, Zijn er toch mensen die denken: waar rook is is vuur." Rik Wassens, NRC "Mensen raken beschadigd, dat kun je wel stellen, Jaap van Dissel het kleeft gewoon aan hem, al worden er nu excuses gemaakt." Jaap van Dissel "Als er bij herhaling beschuldigingen worden gedaan, dan blijft er altijd iets van kleven aan je persoon. Dan is er altijd morsigheid wat overblijft." En zo leidt het vervalste transactie-overzicht dus alsnóg tot ophef, ondanks dat het een half jaar eerder al door journalisten was afgedaan als fake. Je kunt je afvragen: waarom hebben de journalisten van NRC en Follow The Money niet diréct na de podcast hun debunk gepubliceerd? Zij wisten toch in het voorjaar al dat de transactie niet klopte? Dan had het gerucht misschien helemaal niet de kans gehad om zo uit te groeien? Jan Hein Strop, FTM: "Omdat ik het journalistiek niet weet of ik het nou verantwoord vind om te vertellen dat we informatie hebben gekregen, waarvan we denken dat het vals is. Als we iedere keer aandacht moeten besteden aan dingen die niet kloppen, dan vullen we onze kolommen met de verkeerde dingen." De vraag die mij vaak gesteld wordt, ook nu ik deze serie maak is: moet je desinformatie en complottheorieën wel aandacht geven? Want: als je het aandacht geeft, dan groeit het. Nou, dit verhaal bewijst dat als je het geen aandacht geeft, het verhaal ook een eigen leven kan gaan leiden. Dus het kan soms juist goed zijn om het nepnieuws te ontkrachten. Die afweging blijft voor ons iedere keer weer een dilemma. Rik Wassens, NRC "Je moet er zo veel energie insteken om dit soort dingen te ontkrachten terwijl het zo weinig energie kost om dit soort dingen te fabriceren. Toch een soort verloren strijd." Vasco van der Boon, FD "(...) je ziet dat dit soort onjuiste informatie toch door blijft etteren en ik moet bekennen dat we hebben onderschat wat de reproductiecapaciteit is van dit soort desinformatie. Het blijft in leven als het niet weersproken wordt. Dat had ik me een jaar geleden niet voor kunnen stellen dat dat zo in leven zou blijven dit soort flauwekul." En o ja: het is natuurlijk nooit verkeerd om inhoudelijke kritiek op kopstukken te publiceren. Nieuwsuur heeft ook al een aantal kritische reportages en artikelen gemaakt over Van Dissel z'n rol tijdens de coronacrisis. Maar: dat is wel iets anders dan roddel en achterklap. Tot zover dit schoolvoorbeeld van hoe nepnieuws, dankzij sociale media en alternatieve, nieuwe media uitgroeit tot ophef. Zelfs tot in de Tweede Kamer aan toe.