Nog geen overeenstemming Europese Unie over gezamenlijke aanpak energiecrisis

De EU-regeringsleiders hebben op de informele top in Praag geen overeenstemming bereikt over een gezamenlijke aanpak van de energiecrisis. De kwestie is doorgeschoven naar de formele top, op 20 en 21 oktober in Brussel.

"Iedereen is het erover eens dat de gasprijs omlaag moet, maar er is geen overeenstemming over hoe we dat precies moeten doen", zei de Poolse premier Morawiecki.

De Europese Commissie zal voorafgaand aan de top in Brussel een aantal voorstellen naar de 27 lidstaten sturen. "Die zullen drie elementen bevatten", zei de demissionaire Italiaanse premier Draghi. "Lagere prijzen, een vorm van solidariteit en een begin van de hervorming van de elektriciteitsmarkt."

Prijsplafond voor gas

Een mogelijkheid die vooral door zuidelijke landen als oplossing wordt gezien, is de instelling van een prijsplafond voor gas. Vooral Duitsland, maar ook Denemarken en Nederland zijn daar tegen.

Premier Rutte zei na afloop dat bij elk plan goed naar de voor- en nadelen moet worden gekeken. Hij wil voorkomen dat aanbieders bijvoorbeeld naar Azië uitwijken als daar een hogere prijs wordt betaald.

"Als je praat over lng is het wel van groot belang dat dat naar Europa blijft komen en dat het niet naar China gaat, dat op een gegeven moment ook de economie ziet aantrekken."

Gezamenlijke inkoop

Een ander voorstel is om tot een gezamenlijke inkoop te komen, zodat de EU lagere prijzen kan afdwingen. Ook daarover zei Rutte dat voors en tegens goed moet worden afgewogen.

"Je kijkt: wat kun je doen met gezamenlijke inkoop op een manier dat je niet de prijs opdrijft? En dat is bij elk voorstel van belang, wat zijn de voor- en nadelen? Gezamenlijk inkopen zou kunnen, maar je moet goed kijken wat de risico's zijn", aldus Rutte.