De knie van 'Scarface' wil niet meer: 'Ribéry (39) stopt met voetbal'

Franck Ribéry (39) gaat per direct stoppen met voetbal. Dat melden Italiaanse en Franse media, waaronder het gerenommeerde L'Équipe. Ribéry kampt met een knieblessure, die hem dwingt een punt achter zijn imponerende en bewogen loopbaan te zetten. De Franse voormalig steraanvaller heeft een contract tot medio 2023 bij het Italiaanse Salernitana. Zijn hoogtijdagen liggen al enkele jaren achter hem, toch begon Ribéry dit seizoen - als aanvoerder- bij het bescheiden Salernitana aan een nieuw seizoen in de Serie A. Alleen tegen AS Roma speelde hij half augustus iets meer dan een halfuur mee. Het zullen zijn laatste minuten als profvoetballer geweest zijn. 'Scarface' Ribéry is bij het grote publiek vooral bekend vanwege de littekens in zijn gezicht. Die hield hij over aan een ernstig auto-ongeluk toen hij pas twee jaar oud was. Zijn weinig flatteuze bijnaam is 'Scarface'.

Franck Ribéry tijdens zijn laatste wedstrijd, in augustus tegen AS Roma. - ProShots

Voetballiefhebbers herinneren zich ook het duo 'Robbery'. In zijn jaren bij Bayern München speelde de Fransman als linksbuiten en Arjen Robben als rechtsbuiten. De twee vormden met hun snelheid en acties een plaag voor elke defensie. 2013 was het beste jaar voor het duo, Bayern won toen de Champions League. Bouwvakker bij Boulogne Dat Ribéry de Champions League zou winnen en tot 81 interlands voor Frankrijk zou komen, lag niet in de lijn der verwachting toen hij de jeugdacademie van Lille verliet en vertrok naar het bescheiden US Boulogne uit zijn geboorteplaats Boulogne-sur-Mer. In 2001 debuteerde hij daar op achttienjarige leeftijd in het eerste elftal, dat degradeerde van het derde naar het vierde niveau in Frankrijk. Ribéry was naast voetballer ook bouwvakker. Net als zijn vader. Na anderhalf jaar Boulogne vertrok Ribéry naar het eveneens bescheiden Olympique Alès. Daar bleef hij één seizoen om vervolgens via een jaartje Brest op zijn 21ste naar Metz te vertrekken. Het werd zijn eerste seizoen als prof op het hoogste niveau.

Een aantal doelpunten van de Fransman in dienst van Bayern München, waar hij een gevreesd koppel vormde met Arjen Robben. - NOS

Bij subtopper Metz dwong hij al na een half seizoen een transfer af naar de Turkse topclub Galatasaray. Daar kreeg hij vanwege zijn snelheid nog een andere bijnaam: 'Ferraribery'. Ondanks zijn populariteit bij de fans, vertrok hij al na een halfjaar met ruzie bij de Turkse topclub. Het was bijna slaande ruzie. De voetballer vertelde later over die periode dat hij door de directeur van de club werd bedreigd met een honkbalknuppel. Toen Galatasaray in 2005 vier maanden zijn salaris niet betaalde, verscheurde Ribéry zijn contract en tekende hij bij de Franse topclub Olympique Marseille. WK-finale Bij Marseille speelde hij zo goed dat hij werd opgeroepen voor het nationale team van Frankrijk. Vlak voor het WK in 2006 debuteerde Ribéry, om vervolgens tijdens het WK alle wedstrijden mee te doen. Hij scoorde zelfs in de achtste finale tegen Spanje. Frankrijk verloor de finale van dat WK na strafschoppen van Italië.

Ribéry met Zidane tijdens het WK 2006. - AFP

Na zijn WK-deelname met een team vol sterren als Thierry Henry en Zinedine Zidane, was het tijd voor een stap naar de absolute top. Tenminste, dat vonden topclubs als Real Madrid en Arsenal. Maar Ribéry bleef bij Marseille en speelde een sterk seizoen. Als Frans Voetballer van het Jaar vertrok hij een jaar later alsnog naar Bayern München. In Duitsland werd hij negen keer landskampioen. De kers op de taart kwam in 2013, toen hij met Bayern de Champions League won en werd gekozen tot Europees Voetballer van het Jaar. In opspraak Voor het WK 2010 raakte Ribéry in opspraak. Hij werd aangeklaagd voor het hebben van seks met een minderjarige prostituee. De getrouwde Ribéry erkende dat hij het bed had gedeeld met Zahia Dehar, maar hij wist niet dat ze toen pas zestien jaar oud was. In 2011 werd hij vrijgesproken.

Ribéry in het shirt van Frankrijk in 2007. - ProShots