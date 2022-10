Als er ooit weer een Floriade komt, moet het helemaal anders

Voor hortensiakweker Alex Schoenmakers uit Boskoop is het een uitgemaakte zaak: als er over tien jaar weer een Floriade komt, doet hij zeker mee. Als kleine jongen kwam hij al op de Floriade en droomde ervan ooit deelnemer te zijn. Nu staan er 10.000 van zijn pluimhortensia's in Almere. " Ik vind serieus dat dit de mooiste Floriade ooit is. Niet alleen omdat mijn planten er staan. Mensen worden veel gelukkiger van natuur dan van stoeptegels. Maar misschien moet een volgende Floriade wel wat kleiner van opzet worden, meer back to basics."

De Floriade in Almere sluit zondag. Met wegblijvende bezoekers, een verlies van 85 miljoen euro en een vallend college van burgemeester en wethouders was het een veelbesproken evenement. Volgend jaar besluit de Nederlandse Tuinbouwraad, die de licentie heeft, of er ooit een vervolg komt. Deskundigen en betrokkenen zijn het erover eens; een volgende Floriade moet anders. Vooral de rol van gemeenten moet kleiner worden.

'Almere voelde zich Calimero'

Bestuurskundige Wouter Jan Verheul van de TU Delft vindt dat gemeenten niet meer mogen opdraaien voor de verliezen. "Zoals het nu gaat, is het alsof de Nederlandse Tuinbouwraad een feestje geeft in de tuin van Almere, maar de stad moet betalen, want dat is goed voor hun imago. Maar met alle problemen en verliezen komt Almere er toch een beetje uit als een kneusje. Bovendien zijn gemeenten niet in staat om zulke complexe evenementen te organiseren. Hun gewone taken op het gebied van woningbouw en gebiedsontwikkeling kunnen ze al niet goed aan."

Ook oud-wethouder Tjeerd Herrema, die de Floriade tussen 2015 en 2018 in zijn portefeuille had, denkt achteraf dat de Floriade een maatje te groot was voor Almere. "Gemeenten hebben een eeuwige behoefte om zichzelf op de kaart te zetten, en Almere voelde zichzelf Calimero. De ambitie was groot en daarnaast wilde de stad ook nog eens alles zelf doen. Zelf heb ik daar natuurlijk ook een rol in gehad. Ik had twijfels, en achteraf had ik eerder kenbaar kunnen maken hoeveel risico de gemeente liep."